وفاة الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود بعد مسيرة امتدت لعقود في الإعلام التونسي

توفي اليوم الجمعة الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود، أحد الوجوه الاعلامية التي ارتبطت بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ سبعينات القرن الماضي، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ نعي تم نشره على موقعها الرسمي على منصة "فايسبوك".وشغل الفقيد خلال مسيرته المهنية عدة مهام اعلامية، اذ عمل في قسم الأخبار بالإذاعة والتلفزة في مجالي الإعداد والتقديم كما تولى الإشراف على إذاعة تونس الدولية (RTCI) واسهم في انتاج عدد من البرامج بالقناة التلفزية الاولى.كما خاض تجربة في الصحافة المكتوبة خاصة بمجلة الحوار ( Dialogue) وصحيفة L’action ، ونال الراحل جائزة الهادي العبيدي للصحافة وعديد التكريمات تقديرا لاسهاماته المهنية ومسيرته في الإعلام التونسي.وتقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باحر التعازي إلى أسرة الفقيد وزملائه، راجية له الرحمة ولذويه جميل الصبر والسلوان.