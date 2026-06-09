اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف تنطلق غدا في توزيع بطاقات 2025 و2026

أعلنت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، اليوم الثلاثاء، أن البطاقات المهنية الخاصة بسنتي 2025 و2026 أصبحت جاهزة، وأن عملية توزيعها ستنطلق بداية من يوم غد بمقر اللجنة الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي عدد 1 بالمركز العمراني الشمالي بتونس، بمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البطاقة المهنية للصحفي المحترف المستقل تُسلّم بصفة شخصية إلى صاحبها، في حين تُسلّم بطاقات الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية إلى ممثل المؤسسة بعد الاستظهار بختمها.كما حددت اللجنة أجل الاعتراض على قرارات رفض إسناد البطاقة بعشرة أيام، بداية من تاريخ تعليق نسخة من البلاغ بمقر اللجنة ونشره على صفحتها الرسمية.وبيّنت أن مطالب الاعتراض تُقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتُودع مباشرة بمقر اللجنة أو تُرسل عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو بواسطة البريد الإلكتروني المخصص للغرض.