المجلس المركزي للاتحاد الفلاحة يرفض استقالة بن زغدان من رئاسة المنظمة ويدعوه الى مواصلة مهامه

أعلن المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن رفض مطلب استقالة معز بن زغدان رئيس المنظمة والتأكيد على ضرورة مواصلة مهامه.



وصدر قرار المجلس المركزي للاتحاد، الذي يعد أعلى سلطة بين مؤتمرين ويضم في عضويته 100 عضو يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمر ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية، على شكل بيان عقب اجتماع انعقد، السبت، بولاية صفاقس.



وأكد المستشار الاقتصادي للمنظمة الفلاحية فتحي بن خليفة، في تصريح لـ - وات -انعقاد المجلس المركزي للمنظمة للنظر في قبول استقالة بن زغدان من عدمها بعد ان قدم الأخير استقالته من منصبه منذ زهاء أسبوع.وأضاف بن خليفة، انه تم اتخاذ اجراءات تأديبية تحفظية، في انتظار عرضها على لجنة النظام في شان بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس اتحاد جهوي إثر التجاوزات الخطيرة واللامسؤولة وتعمد إدخال البلبلة على المنظمة الوطنية وهو ما تضمنه، ايضا، بيان المجلس الوطني.وقرر المجلس مراسلة رئاسة الجمهورية، بشان الوضعية المالية الصعبة وخلاص أجور الموظفين.وكان الاتحاد أعلن يوم 12 أكتوبر 2024، عن تولّي معز بن زغدان منصب رئاسة الاتحاد اثر تصويت المجلس المركزي بالإجماع على هذا القرار بعد ان قدم نور الدين بن عياد ، استقالته من رئاسة الاتحاد لأسباب صحية.يذكر انه تم انتخاب نور الدين بن عيّاد، بالإجماع، رئيسا للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر انعقاد المجلس المركزي للإتحاد في دورته التاسعة يوم 18 ماي 2022، وذلك وفق ما صدر يوم 17 جوان 2022 بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة.