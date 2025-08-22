إيداع 19 ملفا لاحداث شركات أهلية جهوية ومحلية بولاية المنستير
بلغ عدد الملفات التي تمّ إيداعها لدى وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية المنستير 19 ملفا، تتعلّق بإحداث 9 شركات أهلية جهوية و10 شركات أهلية محلية وفق ما جاء في تقرير الوحدة.
وقد تحصّلت 6 من هذه الشركات على مضمون من السجلّ الوطني للمؤسّسات، في حين تحصّلت 5 شركات على منحة الدعم من الدولة المقدّرة بــ 800 دينار في الشهر لمدّة سنة واحدة، وتحصّلت شركتان على الموافقة من اللجنة الجهوية لتمويل الشركات الأهلية لتمكينها من قروض من البنك التونسي للتضامن وهي الشركة الأهلية الجهوية "الظريف" لخدمات النقل، والشركة المحلية "لتنمية الصناعات التقليدية " بالساحلين، وفق ما جاء في التقرير.
وقد مثل التشجيع على إحداث الشركات الأهلية بالجهة ومتابعة باعثيها والإحاطة بهم، محور إجتماع اللجنة الجهوية للإحاطة بالشركات الأهلية تحت إشراف والي الجهة عيسى موسى بحضور كافة الأطراف ذات العلاقة.
ودعا الوالي بالمناسبة كافة الإدارات والمصالح الجهوية وهياكل المساندة لمساعدة وتأمين المرافقة لمؤسسي وباعثي الشركات الأهلية بالجهة وتشجيع الشباب الراغبين في بعث مشاريع تنموية بالجهة، خاصّة في ظلّ توفّر الإحاطة والمساندة من هياكل الدولة باعتبارها نمطا اقتصاديا اجتماعيا تضامنيا.
