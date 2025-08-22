إيداع 19 ملفا لاحداث شركات أهلية جهوية ومحلية بولاية المنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ عدد الملفات التي تمّ إيداعها لدى وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية المنستير 19 ملفا، تتعلّق بإحداث 9 شركات أهلية جهوية و10 شركات أهلية محلية وفق ما جاء في تقرير الوحدة.



وقد تحصّلت 6 من هذه الشركات على مضمون من السجلّ الوطني للمؤسّسات، في حين تحصّلت 5 شركات على منحة الدعم من الدولة المقدّرة بــ 800 دينار في الشهر لمدّة سنة واحدة، وتحصّلت شركتان على الموافقة من اللجنة الجهوية لتمويل الشركات الأهلية لتمكينها من قروض من البنك التونسي للتضامن وهي الشركة الأهلية الجهوية "الظريف" لخدمات النقل، والشركة المحلية "لتنمية الصناعات التقليدية " بالساحلين، وفق ما جاء في التقرير.

