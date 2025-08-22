مدنين: أكبر رحلة لأبناء تونس بالخارج تغادر مساء اليوم ميناء جرجيس نحو مرسيليا بفرنسا وعلى متنها 2450 مسافرا و610 سيارات
تغادر، مساء اليوم الجمعة، أكبر رحلة بحرية لأبناء تونس المقيمين بالخارج الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين نحو ميناء مرسيليا بفرنسا، وعلى متنها 2450 مسافرا و610 سيارات، وفق مدير الميناء انيس الزناد.
وأوضح الزناد، في تصريح لوكالة "وات"، أن السفينة التي ستؤمن هذه الرحلة وصلت صباح اليوم من ميناء جنوة الايطالي في رحلة هي الاولى والوحيدة من إيطاليا والأخيرة من بين رحلات عودة ابناء تونس من بلدان إقامتهم الى ارض الوطن.
وأضاف أن رحلة المغادرة التي ستنطلق الليلة من ميناء جرجيس هي الثانية من بين 3 رحلات مغادرة من هذا الميناء نحو ميناء مرسيليا، وستغادر الرحلة الثالثة والأخيرة يوم 19 سبتمبر لتكون خاتمة الرحلات البحرية بهذا الميناء الذي امن في هذه الصائفة عبور 8500 مسافر و3000 سيارة.
وعلى غرار كل الرحلات، تجندت اليوم كل الاطراف المتدخلة بالميناء لتوفير أفضل الظروف وأيسرها للمسافرين سواء القادمين او المغادرين، مع الحرص على النجاعة والسرعة وخاصة بعد دخول عدة اجراءات وتطبيقات جديدة يسرت العمل والخدمات وقلّصت الآجال.
