مدنين: أكبر رحلة لأبناء تونس بالخارج تغادر مساء اليوم ميناء جرجيس نحو مرسيليا بفرنسا وعلى متنها 2450 مسافرا و610 سيارات

تغادر، مساء اليوم الجمعة، أكبر رحلة بحرية لأبناء تونس المقيمين بالخارج الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين نحو ميناء مرسيليا بفرنسا، وعلى متنها 2450 مسافرا و610 سيارات، وفق مدير الميناء انيس الزناد.



وأوضح الزناد، في تصريح لوكالة "وات"، أن السفينة التي ستؤمن هذه الرحلة وصلت صباح اليوم من ميناء جنوة الايطالي في رحلة هي الاولى والوحيدة من إيطاليا والأخيرة من بين رحلات عودة ابناء تونس من بلدان إقامتهم الى ارض الوطن.

