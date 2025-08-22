Babnet   Latest update 17:41 Tunis

توننداكس ينهي جلساته الاسبوعية متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 17:16
      
أقفل المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس، توننداكس، أسبوعه، الممتد من 18 الى 22 أوت 2025، على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا مستوى 11 الف و 820 نقطة في ظل مردودية سنوية ايجابية قاربت 5ر19 بالمائة وفق الوسيط بالبورصة للأوراق المالية.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق، خلال أسبوع، زهاء 3ر33 مليون دينار، مما جعل معدل التداولات اليومية في حدود 7ر6 مليون دينارعلما وان تداول كتلة أسهم تعود الى مجموعة بولينا ساهمت في مزيد تنشيط السوق.


وتصدر سهم التونسية للايجار المالي والفكتورنغ، قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعا خلال أسبوع، بعد تحقيقه تطورا قارب 1ر15 بالمائة وأقفل السهم عند مستوى 590ر34 دينار في حين ارتفع الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 6ر6 بالمائة ليبلغ مستوى 740ر8 دينار.

وتراجع سهم بي هاش للايجار المالي بنسبة 3ر11 بالمائة الى مستوى 170ر4 دينار في حين تراجع سهم ديليس القابضة بنحو 9ر8 بالمائة الى حدود 800ر11 دينار.
ويعد سهم مجموعة القابضة، الأكثر ربحية، خلال اسبوع، بعد استحواذه على قرابة 6 ملايي دينار من اجمالي التداولات وانهي الجلسة على سعر في حدود 240ر15 دينار.


الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:05
12:29
05:42
04:09
Babnet

