توننداكس ينهي جلساته الاسبوعية متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

أقفل المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس، توننداكس، أسبوعه، الممتد من 18 الى 22 أوت 2025، على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا مستوى 11 الف و 820 نقطة في ظل مردودية سنوية ايجابية قاربت 5ر19 بالمائة وفق الوسيط بالبورصة للأوراق المالية.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق، خلال أسبوع، زهاء 3ر33 مليون دينار، مما جعل معدل التداولات اليومية في حدود 7ر6 مليون دينارعلما وان تداول كتلة أسهم تعود الى مجموعة بولينا ساهمت في مزيد تنشيط السوق.



