بطولة العالم للكرة الطائرة أقل من 21 سنة: هزيمة ثانية للمنتخب التونسي أمام إندونيسيا
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم المقامة بالصين.
وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي:
وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي:
* الشوط الأول: تونس 25-22 إندونيسيا
* الشوط الثاني: تونس 21-25 إندونيسيا
* الشوط الثالث: تونس 18-25 إندونيسيا
* الشوط الرابع: تونس 19-25 إندونيسيا
وكان المنتخب التونسي قد خسر في مباراته الافتتاحية أمام المنتخب الفرنسي بثلاثة أشواط دون رد، ليواصل بالتالي نتائجه السلبية في بداية مشواره بالبطولة.
برنامج بقية مباريات تونس في الدور الأول* السبت 23 أوت 2025: الساعة 13:00 – الأرجنتين × تونس
* الاثنين 25 أوت 2025: الساعة 13:00 – إيطاليا × تونس
* الثلاثاء 26 أوت 2025: الساعة 13:00 – تونس × أوكرانيا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313745