بطولة العالم للكرة الطائرة أقل من 21 سنة: هزيمة ثانية للمنتخب التونسي أمام إندونيسيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم المقامة بالصين.



وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي:

