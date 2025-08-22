مدنين: عرض كراس شروط مشروع التثمين الطاقي للنفايات بجزيرة جربة على المصادقة

انعقدت، اليوم الجمعة، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، ورشة عمل لعرض كراس الشروط المتعلق بمشروع التثمين الطاقي للنفايات بجزيرة جربة على المصادقة، بما يتيح المرور، في مرحلة موالية، الى اعلان طلب العروض، ثم الانطلاق في انجاز هذا المشروع النموذجي بالجزيرة في مارس 2026، وفق المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر.



وأوضح الأسمر، في تصريح لوكالة "وات"، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار مقاربة تشاركية تم انتهاجها كامل مسار المشروع الذي شاركت كل الاطراف في انجازه في الآجال المضبوطة وانجاحه ليجعل من الجزيرة نموذجا ويفتح آفاقا واسعة بما سيخلقه من مشاريع أخرى.



وأضاف أن هذا المشروع، الأول من نوعه في تونس، يعتير من المشاريع المهمة حيث يرتكز على تثمين النفايات العضوية المتأتية من النفايات المنزلية وتحويلها الى طاقة، وسيمكن من معالجة 6 الاف طن من النفايات العضوية في السنة وهو قابل للتوسعة.من جهته، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، أن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الرامية الى جعل جزيرة جربة منطقة خضراء عن طريق مشاريع استغلال الطاقات المتجددة، ومشاريع النجاعة الطاقية، ومشاريع تثمين النفايات الهادفة الى ارساء انموذج اقتصادي دائري عبر تثمين ورسكلة النفايات واستخراج الطاقة منها والتخفيض من كثافة الكربون، مضيفا قوله إن "هذا المشروع سيحوّل النفايات من كابوس الى فرصة من خلال استخراج الطاقة".ولفت إلى وجود عدة مشاريع بالجزيرة في مجال الاقتصاد في الطاقة وتطوير الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء، ومشاريع أخرى بالشراكة مع الوحدات السياحية لتركيز محطة لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتحقيق اكتفائها الذاتي وذلك في اطار الجهود المبذولة للوصول الى هدف جزيرة خالية من الانبعاثات الغازية، وانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والنظيفة في ظرف 3 سنوات.من جانبه، شدّد والي مدنين وليد الطبوبي، لدى إشرافه على أشغال هذه الورشة، على ضرورة العمل على انجاز المشروع في آجاله، وحسب الشروط الفنية، وتوفير كل ظروف نجاحه لأهميته في معالجة مشكل النفايات بجزيرة جربة من خلال التثمين كخيار مهم له آثاره الايجابية على النشاط الاقتصادي والبيئي، مؤكدا أن السلط الجهوية لن تتدخر جهدا في توفير كل الظروف الملائمة لانجاز هذا المشروع الحلم، وفق تعبيره.يذكر أن مشروع التثمين الطاقي للنفايات بجزيرة جربة ستنجزه وزارة البيئة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من دولة اليابان.