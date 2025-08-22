شراكة تونسية يابانية لتطوير لقاحات مبتكرة دون تجارب حيوانية
على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا – تيكاد 9، تم يوم 21 أوت 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين معهد باستور بتونس، ممثلًا بمديرته العامة سامية منيف، وشركة G CUBE اليابانية ممثلة برئيسها التنفيذي كينجي نيشيمورا، في خطوة رائدة تهدف إلى تطوير لقاحات خالية من التجارب الحيوانية.
المشروع يقوم على دمج تقنية خلايا “CHO-Spica” التي طورتها الشركة اليابانية مع خبرة معهد باستور في مجال الأبحاث الطبية والبيوتكنولوجية، بما يمكّن من إنتاج لقاحات مستقبلية تعتمد على أساليب مبتكرة وأكثر احترامًا للمعايير الأخلاقية.
