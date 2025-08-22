Babnet   Latest update 11:07 Tunis

شراكة تونسية يابانية لتطوير لقاحات مبتكرة دون تجارب حيوانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a839dc7e49b1.52468103_jpkmolnqhfgei.jpg width=100 align=left border=0>
على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا – تيكاد 9، تم يوم 21 أوت 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين معهد باستور بتونس، ممثلًا بمديرته العامة سامية منيف، وشركة G CUBE اليابانية ممثلة برئيسها التنفيذي كينجي نيشيمورا، في خطوة رائدة تهدف إلى تطوير لقاحات خالية من التجارب الحيوانية.

المشروع يقوم على دمج تقنية خلايا “CHO-Spica” التي طورتها الشركة اليابانية مع خبرة معهد باستور في مجال الأبحاث الطبية والبيوتكنولوجية، بما يمكّن من إنتاج لقاحات مستقبلية تعتمد على أساليب مبتكرة وأكثر احترامًا للمعايير الأخلاقية.



صندوق استثماري لدعم الابتكار

وخلال حفل التوقيع، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة G CUBE عن بعث صندوق بقيمة 50 مليون ين (ما يعادل مليون دينار تونسي) يمتد على مدى عشر سنوات، سيُخصّص لدعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في المجالين الطبي والبيوتكنولوجي. وسيموَّل هذا الصندوق مراحل البحث والتطوير والتسويق التجاري، مع منح الأولوية للمشاريع التي يشرف عليها معهد باستور.

استمرارية التعاون الياباني التونسي

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمسار تعاون انطلق منذ تيكاد 8، حين تم الإعلان عن إنشاء مشروع مشترك بين G CUBE وUNIMED تحت اسم "Nippomed"، والذي سيطرح قريبًا في السوق التونسية أول جهاز اختبار حمل مُصنّع محليًا بدعم ياباني.


الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

