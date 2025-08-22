Babnet   Latest update 09:54 Tunis

مونديال تحت 17 عاما - احمد الذويوي يمثل التحكيم التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 09:54
      
تم اختيار الحكم المساعد التونسي أحمد الذويوي ضمن قائمة الحكام التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لادارة مباريات كاس العالم للاصاغر تحت 17 عاما (قطر 2025).

يذكر ان هذا المونديال سيقام لاول مرة بمشاركة 48 منتخبا من بينهم المنتخب التونسي الذي وصعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الارجنتين وبلجيكا وفيجي.

وتستضيف دولة قطر المونديال من 3 الى 27 نوفمبر القادم.


الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:06
12:29
05:42
04:09
