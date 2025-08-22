مونديال تحت 17 عاما - احمد الذويوي يمثل التحكيم التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

تم اختيار الحكم المساعد التونسي أحمد الذويوي ضمن قائمة الحكام التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لادارة مباريات كاس العالم للاصاغر تحت 17 عاما (قطر 2025).



يذكر ان هذا المونديال سيقام لاول مرة بمشاركة 48 منتخبا من بينهم المنتخب التونسي الذي وصعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الارجنتين وبلجيكا وفيجي.





وتستضيف دولة قطر المونديال من 3 الى 27 نوفمبر القادم.