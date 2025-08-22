Babnet   Latest update 07:46 Tunis

رئيس الجمهورية في زيارة إلى مستشفى الرابطة: "يجب احترام حق المواطن في العلاج خاصة في الحالات الاستعجالية"

Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 06:21
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس 21 أوت، زيارة إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، حيث اطّلع على سير العمل داخله والوقوف على ظروف استقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم لاسيما في قسم الاستعجالي.

وخلال هذه الزيارة، تحادث رئيس الدولة مع عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية واستمع إلى مشاغلهم، مشدّدا على أهمية احترام حق كل مواطن في العلاج خاصة في الحالات الاستعجالية دون ربطه بأي إجراء إداري مسبق أو شرط مالي.

وقال رئيس الجمهورية "عندما يأتي مواطن في حالة استعجالية، من واجبنا أن نستقبله ونعالجه فورا"، مضيفا: "ليس من المقبول أن يُطلب من المريض دفع المال قبل تلقي العلاج، فالطبيب هو الذي يقدّر الحالة الصحية، ويقرّر إن كانت تستوجب التدخل الفوري. أما الإجراءات الإدارية والمساعدات المالية فهي أمور تأتي في مرحلة لاحقة". كما شدّد على أن صحة الإنسان أولوية ولا يمكن أن تخضع لشروط مادية أو إدارية.

كما أشار رئيس الدولة إلى بعض الحوادث التي وقعت في عدد الجهات من بينها ولاية قفصة، مؤكدا ضرورة عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي وصفها بغير المقبولة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن كرامة المواطن التونسي تبدأ من ضمان حقه في العلاج، وأن إصلاح المنظومة الصحية يجب أن يُبنى على أساس المساواة والعدالة في تقديم الخدمات، داعيا إلى تجاوز العراقيل البيروقراطية التي قد تعرّض حياة المواطنين للخطر.


