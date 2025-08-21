Babnet   Latest update 21:29 Tunis

تسجيل اعلى درجات حرارة بكل من توزر وقبلي وقابس ومدنين (45درجة) الخميس

بلغت أعلى درجات الحرارة المسجلة  اليوم الخميس21 أوت، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي،  45 درجة بكل من توزر وقبلي وقابس ومدنين و44 درجة بتطاوين ورمادة و42 درجة بسيدي بوزيد وقفصة 
 من جهة اخرى، توقع المعهد، في خريطة لليقظة نشرها  مساء اليوم الخميس، ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بعد ظهر يوم غد الجمعة مع هبوب رياح قوية نسبيا فقوية تتجاوز مؤقتا 60 كلم في الساعة  في شكل هبات مع دواوير رملية محلية بالجنوب داعيا   للحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية 


