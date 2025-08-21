سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يؤكد التزام المنظمة بدعم جهود تونس في مجال تعزيز كفاءة وإستقرار شبكة الكهرباء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a74b4db4d240.45321516_mihjqpkflgeon.jpg width=100 align=left border=0>

جدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني، إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم تونس في مساعيها لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل مشاريع إقليمية على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد".

وأكد بيروني، خلال اجتماع عقده مع كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، الخميس، بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة، ان هذا الدعم سيمكن من ضمان توفير طاقة مستدامة وآمنة لكل البلاد.

وثمن بيروني، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الصناعة ، على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومتها الطاقية واعتماد تقنيات حديثة تساهم في تحقيق الانتقال الطاقي.

