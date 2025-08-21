Babnet   Latest update 18:12 Tunis

سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يؤكد التزام المنظمة بدعم جهود تونس في مجال تعزيز كفاءة وإستقرار شبكة الكهرباء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a74b4db4d240.45321516_mihjqpkflgeon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 17:25 قراءة: 1 د, 1 ث
      
جدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني، إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم تونس في مساعيها لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل مشاريع إقليمية على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد".
وأكد بيروني، خلال اجتماع عقده مع كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، الخميس، بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة، ان هذا الدعم سيمكن من ضمان توفير طاقة مستدامة وآمنة لكل البلاد.
وثمن بيروني، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الصناعة ، على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومتها الطاقية واعتماد تقنيات حديثة تساهم في تحقيق الانتقال الطاقي.

وابرز وائل شوشان، من جانبه، أهمية التعاون مع الإتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا في دعم مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الخطوات المنجزة في إطار تنفيذ الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة في جوان 2024 والمتعلقة بالشراكة الاستراتيجية لإطلاق إمكانيات الاستثمار في الطاقات المتجددة وضمان إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
وتناول الاجتماع على صعيد آخر، أهمية تعزيز الشبكة الوطنية الكهربائية وذلك من خلال انجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" الذي سيساهم في تدعيم الأمن الطاقي
وتطرق شوشان وبيروني الى المشاريع المستقبلية التي من شأنها مزيد ادماج الطاقات المتجددة بالمنظومة على غرار مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية والتي تعد خطوة استراتيجية لتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في تونس.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313707


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-24
34°-23
33°-23
35°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    