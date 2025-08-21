مدينة العلوم: الحسابات الفلكية ترجّح حلول ذكرى المولد النبوي يوم 4 سبتمبر المقبل
أعلنت مدينة العلوم بتونس في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق لـ 12 ربيع الأول، ستكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك بالاعتماد على مبدأ الرؤية الفلكية والاستئناس بالحسابات العلمية.
تحديد بداية شهر ربيع الأول
ووفق ما ورد في البلاغ، فإنّ يوم الأحد 24 أوت الجاري سيكون فاتح شهر ربيع الأول 1447 هجري، باعتبار أنّ أغلب البلدان الإسلامية أعلنت بداية شهر صفر يوم السبت 26 جويلية 2025. وبالتالي فإنّ يوم تحرّي هلال ربيع الأول سيكون السبت 23 أوت الجاري، الموافق لـ 29 صفر 1447.
إمكانيات رؤية الهلالوحسب المعطيات العلمية، سيكون الاقتران المركزي للقمر يوم السبت 23 أوت على الساعة 07:06 صباحًا بتوقيت تونس. وتغيب الشمس في العاصمة عند الساعة 19:01، فيما يغيب القمر بعدها بـ 16 دقيقة (19:17)، على ارتفاع يقدّر بـ 3 درجات وبُعد قوسي عن الشمس يقارب 6 درجات، ويكون عمر القمر عند الغروب 11 ساعة و55 دقيقة.
وبناءً على هذه المعطيات، فإنّ رؤية الهلال في تونس ستكون صعبة سواء بالتلسكوب أو بالعين المجرّدة، في حين تبقى ممكنة فقط عبر التلسكوب في بلدان وسط وجنوب القارة الأمريكية، وغير ممكنة من أغلب بلدان إفريقيا وأوروبا وآسيا.
