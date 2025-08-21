مدينة العلوم: الحسابات الفلكية ترجّح حلول ذكرى المولد النبوي يوم 4 سبتمبر المقبل

أعلنت مدينة العلوم بتونس في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق لـ 12 ربيع الأول، ستكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك بالاعتماد على مبدأ الرؤية الفلكية والاستئناس بالحسابات العلمية.



تحديد بداية شهر ربيع الأول



إمكانيات رؤية الهلال



المرجع الرسمي للإعلان



ووفق ما ورد في البلاغ، فإنّ، باعتبار أنّ أغلب البلدان الإسلامية أعلنت بداية شهر صفر يوم السبت 26 جويلية 2025. وبالتالي فإنّ يوم تحرّي هلال ربيع الأول سيكون السبت 23 أوت الجاري، الموافق لـ 29 صفر 1447.وحسب المعطيات العلمية، سيكون. وتغيب الشمس في العاصمة عند الساعة 19:01، فيما يغيب القمر بعدها بـ 16 دقيقة (19:17)، على ارتفاع يقدّر بـ 3 درجات وبُعد قوسي عن الشمس يقارب 6 درجات، ويكون عمر القمر عند الغروب 11 ساعة و55 دقيقة.وبناءً على هذه المعطيات، فإنّ، في حين تبقى ممكنة فقط عبر التلسكوب في بلدان وسط وجنوب القارة الأمريكية، وغير ممكنة من أغلب بلدان إفريقيا وأوروبا وآسيا.وختمتبلاغها بالتأكيد على أنّ