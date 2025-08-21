Babnet   Latest update 18:12 Tunis

مدينة العلوم: الحسابات الفلكية ترجّح حلول ذكرى المولد النبوي يوم 4 سبتمبر المقبل

Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 17:02
      
أعلنت مدينة العلوم بتونس في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق لـ 12 ربيع الأول، ستكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك بالاعتماد على مبدأ الرؤية الفلكية والاستئناس بالحسابات العلمية.

تحديد بداية شهر ربيع الأول


ووفق ما ورد في البلاغ، فإنّ يوم الأحد 24 أوت الجاري سيكون فاتح شهر ربيع الأول 1447 هجري، باعتبار أنّ أغلب البلدان الإسلامية أعلنت بداية شهر صفر يوم السبت 26 جويلية 2025. وبالتالي فإنّ يوم تحرّي هلال ربيع الأول سيكون السبت 23 أوت الجاري، الموافق لـ 29 صفر 1447.


إمكانيات رؤية الهلال

وحسب المعطيات العلمية، سيكون الاقتران المركزي للقمر يوم السبت 23 أوت على الساعة 07:06 صباحًا بتوقيت تونس. وتغيب الشمس في العاصمة عند الساعة 19:01، فيما يغيب القمر بعدها بـ 16 دقيقة (19:17)، على ارتفاع يقدّر بـ 3 درجات وبُعد قوسي عن الشمس يقارب 6 درجات، ويكون عمر القمر عند الغروب 11 ساعة و55 دقيقة.

وبناءً على هذه المعطيات، فإنّ رؤية الهلال في تونس ستكون صعبة سواء بالتلسكوب أو بالعين المجرّدة، في حين تبقى ممكنة فقط عبر التلسكوب في بلدان وسط وجنوب القارة الأمريكية، وغير ممكنة من أغلب بلدان إفريقيا وأوروبا وآسيا.

المرجع الرسمي للإعلان

وختمت مدينة العلوم بلاغها بالتأكيد على أنّ ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.


الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
