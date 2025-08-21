سفيان الجريبي: المشاركة في الافروباسكات كانت مخيبة وتستدعي تقييما موضوعيا وشاملا لواقع كرة السلة التونسية

أكد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة على ضرورة ان تتّسم المرحلة القادمة بالتقييم الموضوعي والشامل اثر الاداء المهزوز الذي طبع مشاركة المنتخب التونسي في بطولة امم افريقيا "افروباسكات" الجارية حاليا بانغولا والخروج المخيب من مباراة الملحق المؤهل الى الدور ربع النهائي ضد منتخب الرأس الاخضر بفارق 33 نقطة كاملة (54-87).



وأضاف رئيس الجامعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان المكتب الجامعي سيتلقى تقريرا مفصلا من الاطار الفني بقيادة الناخب الفرنسي الجزائري مهدي ماري حول المشاركة في البطولة الافريقية على ان يتم اثره اتخاذ القرارات المناسبة في شأن الطاقم التدريبي مشيرا الى ان العقد الذي يربط ماري بالجامعة يمتد الى غاية موفى سنة 2026 وينص في اهدافه على شرط بلوغ منصة التتويج في المسابقة القارية الحالية.



واعتبر الجريبي المنتخب حديثا على رأس جامعة الكرة البرتقالية ان التحضيرات للمشاركة في البطولة الافريقية اتسمت بالارتجالية وسوء التقدير من خلال اختيار المشاركة في البطولة العربية التي غابت عندها الندية والتنافسية وفق تعبيره، من خلال غياب عمالقة اللعبة على المستوى العربي على غرار لبنان والاردن، علاوة على مشاركة منتخبات اخرى بالفريق الرديف مثل مصر، مضيفا انه كان حريا بالاطار الفني توخي استراتيجية اجراء مقابلات إعدادية ضد منتخبات اوروبية وافريقية ذات مستوى عال.وتطرق في الاطار ذاته الى ان المشاركة التونسية في "الافروباساكات" كانت مخيبة بسبب غياب ركائز أساسية أثر تخلفها عن الموعد القاري بشكل ملحوظ على اداء الخماسي التونسي أبرزها هيثم سعادة وفراس اللحياني وزياد الشنوفي، بالاضافة الى الفراغ الكبير الذي تركه القائد التاريخي للمنتخب مكرم بن رمضان بعد قراره اعتزاله اللعب دوليا.وقال الجريبي أن المكتب الجامعي الحالي سيعكف خلال الفترة القادمة على إثناء بن رمضان عن قراره واستقطابه مجددا لارتداء الزي الوطني نظرا لقيمته الفنية الثابتة واسهامه في تأطير المجموعة من اجل عودة اشعاع السلة التونسية في قادم المواعيد، مضيفا انه سيتم تكليف اللاعب الدولي السابق ونائب الرئيس الثاني في المكتب الجامعي الحالي صالح الماجري بمهمة التواصل مع مكرم بن رمضان لاقناعه بالعودة مجددا لتعزيز صفوف "نسور قرطاج" نظرا للعلاقة المتينة التي تربط بين الطرفين.كما أكد أن عددا من الملفات الحارقة مطروحة على طاولة المكتب الجامعي الجديد بعضها عاجل وآني على غرار التحضير الجدي لخوض النافذة الافريقية الاولى المؤهلة الى كأس العالم قطر 2027 من 27 الى 30 نوفمبر القادم، موضحا ان الجامعة ستسعى لاستضافة فعاليات المجموعة الثالثة التي تضم تونس ونيجيريا وغينيا ورواندا لاجرائها ببلادنا.واعرب عن الاعتقاد ان المرحلة القادمة تستوجب ضبط خارطة طريق تستهدف العمل القاعدي ومنتخبات الفئات السنيّة الشابة بالتوازي مع ضرورة السعي الى استرجاع بريق المنتخب الاول من خلال المحافظة على الركائز الحالية من اصحاب الخبرة وتعزيز الفريق بعناصر جديدة من شأنها تقديم الاضافة المرجوة.يشار الى ان المنتخب التونسي، الفائز بلقب بطولة امم افريقيا في ثلاث مناسبات غادر منافسات "الآفروباسكات" بحصيلة سلبية اثر الاكتفاء بانتصار واحد خلال الدور الاول ضد منتخب مدغشقر (81-60) مع هزيمتين ضد الكاميرون (65-86) ونيجيريا (66-87) قبل ان يتكبد زملاء اسامة المرناوي هزيمة ثقيلة في مواجهة الملحق المؤهل الى ربع النهائي ضد منتخب الرأس الاخضر.