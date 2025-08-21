Babnet   Latest update 21:29 Tunis

توزر: ضبط تدخلات عاجلة لتنظيف وصيانة المؤسسات التربوية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 21:17
      
تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بتوزر مجموعة من التدخلات العاجلة في إطار حسن الاستعداد للسنة التربوية 2025-2026، وذلك بتنظيم حملات نظافة في مختلف المؤسسات التربوية بتنسيق مع السلط المحلية في المعتمديات، وتدخل من البلديات، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وفق الكاتب العام بالمندوبية الجهوية للتربية عماد عيساوي.

وأضاف عيساوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنه يجري، في ذات الاطار، تنفيذ مجموعة من الأشغال ضمن برنامج استعجالي يشمل هدم أسيجة متداعية وإعادة بنائها، وإصلاح الوحدات الصحية والتدخل على مستوى المباني الآيلة للسقوط والشبكات الكهربائية، وذلك بعد عمليات معاينة وتقييم من طرف اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.

ويجري التدخل حاليا، ضمن هذا البرنامج، في عدد من الوحدات الصحية بالمدارس الابتدائية على غرار مدرسة نهج تونس ومدرسة غرة جوان ومدرسة أبو القاسم الشابي بتوزر، وبمعهد نفطة، كما تجري إزالة الأسيجة المتداعية وإعادة بنائها بكل من المدارس الابتدائية حي السلام  ونهج الشابي بتوزر وزاوية العرب بدقاش، وإعدادية زاوية العرب بدقاش، على ان تنطلق الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة في عدد من المؤسسات التربوية الأخرى.

وأشار المصدر ذاته الى أنه بالنظر إلى وجود عدد من حضائر البناء في جلّ المؤسسات التربوية، فقد تقرر فصل هذه الحضائر عن ساحات المؤسسات بعد العودة المدرسية على غرار المدارس الابتدائية حامة الجريد والسني نفطة والانطلاقة بدغومس، مع الوقف الظرفي لجميع الحضائر في الفترة الممتدة بين 13 و20 سبتمبر لتأمين العودة المدرسية.
هذا وتشهد الجهة تنفيذ عدد من المشاريع في إطار البرامج السنوية للصيانة والتوسعة، وتشمل بشكل خاص بناء 4 قاعات بالمدرسة الابتدائية السني بنفطة، وبناء 3 قاعات ومركب إداري بالمدرسة الابتدائية حامة الجريد، وبناء سياج وصيانة الشبكة الكهربائية بالمدرسة الابتدائية زاوية العرب بدقاش، وبناء قاعتين بمعهد الامتياز توزر.
ومن أبرز المشاريع التي انطلقت مؤخرا تهيئة وإعادة بناء أجزاء من المبيت والمطعم المدرسي بالمدرسة الإعدادية تمغزة، على أن يتم توفير فضاءات أخرى بشكل ظرفي لإيواء وإعاشة التلاميذ المقيمين، فضلا عن الصيانة الشاملة لمعهد أبو القاسم الشابي بتوزر وللمدرسة الإعدادية عمر السعيدي بحزوة.
وتتجاوز تكاليف مختلف هذه المشاريع 5 ملايين دينار، وتختلف نسب الانجاز بين ما هو في مراحل متقدمة وما تم الشروع مؤخرا في انجازه، وفق نفس المصدر.
و من المنتظر أن تستقبل المؤسسات التربوية بولاية توزر في مفتتح السنة الدراسية قرابة 12698 تلميذا بالنسبة  للمرحلة الابتدائية موزعين على 567 فصلا، و12165 تلميذا في المرحلة الإعدادية والثانوية موزعين على 482 فصلا ويتولى تدريسهم 1060 أستاذا.


