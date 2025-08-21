تونس: خطة لتعديل أسعار اللحوم الحمراء عبر شراكة بين المؤسسات العمومية

انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خُصّصت لمتابعة وضعية سوق اللحوم الحمراء وتدارس سبل تعديل العرض وضمان أسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.



دعم الشراكة وتوسيع نقاط البيع



مواجهة الوسطاء وضبط السوق



استعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى



وتم خلال الجلسة الاتفاق علىلتأمين التزويد الحالي والفترة المقبلة من الإنتاج المحلي بأسعار معقولة. كما تقررمن قبلعبر نقاط البيع التابعة لـ، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المستهلكين بمختلف ولايات الجمهورية.وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورةالذين يتسببون في زيادات غير مبررة بالأسعار، خاصة في ظلنتيجة عدة عوامل ظرفية.كما ناقش الحاضرون، ومن بينهم ممثلون عن، وذلك استعدادًا للمواسم الاستهلاكية الكبرى، على غرار