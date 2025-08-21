تونس: خطة لتعديل أسعار اللحوم الحمراء عبر شراكة بين المؤسسات العمومية
انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خُصّصت لمتابعة وضعية سوق اللحوم الحمراء وتدارس سبل تعديل العرض وضمان أسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
دعم الشراكة وتوسيع نقاط البيع
وتم خلال الجلسة الاتفاق على تدعيم الشراكة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع اللحوم لتأمين التزويد الحالي والفترة المقبلة من الإنتاج المحلي بأسعار معقولة. كما تقرر توسيع شبكة بيع اللحوم الموردة من قبل شركة اللحوم عبر نقاط البيع التابعة لـ ديوان الأراضي الدولية، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المستهلكين بمختلف ولايات الجمهورية.
