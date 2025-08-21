Babnet   Latest update 16:58 Tunis

تونس: خطة لتعديل أسعار اللحوم الحمراء عبر شراكة بين المؤسسات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6113eba438bbe8.66383230_hepoklmnifgjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 16:39
      
انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خُصّصت لمتابعة وضعية سوق اللحوم الحمراء وتدارس سبل تعديل العرض وضمان أسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

دعم الشراكة وتوسيع نقاط البيع


وتم خلال الجلسة الاتفاق على تدعيم الشراكة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع اللحوم لتأمين التزويد الحالي والفترة المقبلة من الإنتاج المحلي بأسعار معقولة. كما تقرر توسيع شبكة بيع اللحوم الموردة من قبل شركة اللحوم عبر نقاط البيع التابعة لـ ديوان الأراضي الدولية، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المستهلكين بمختلف ولايات الجمهورية.


مواجهة الوسطاء وضبط السوق

وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة غلق المنافذ أمام الوسطاء الذين يتسببون في زيادات غير مبررة بالأسعار، خاصة في ظل نقص العرض وارتفاع الكلفة نتيجة عدة عوامل ظرفية.

استعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى

كما ناقش الحاضرون، ومن بينهم ممثلون عن وزارة الفلاحة وديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان الأعلاف والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان، الآليات الكفيلة بتعزيز التنسيق بين هياكل الإنتاج والتزويد والتسويق، وذلك استعدادًا للمواسم الاستهلاكية الكبرى، على غرار شهر رمضان وعيد الأضحى.


