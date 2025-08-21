حملات ميدانية لهيئة السلامة الصحية تسفر عن حجز مواد غذائية غير مطابقة بعدد من الولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
نفّذت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، حملات ميدانية رقابية في عدد من الولايات، أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية والمعمول بها قانونًا.
صفاقس: مشروبات تحتوي على ملونات محظورة
وفي ولاية صفاقس
، نفذ فريق رقابي مشترك من الهيئة والشرطة البلدية حملة شملت سوق ليبيا
، أسفرت عن حجز 2940 وحدة من مشروب معطر موجّه للأطفال
و312 قارورة من المشروبات الغازية
، وذلك بسبب احتوائها على ملونات غذائية محظورة
من بينها E102 وE131
، وهي مواد لا تستجيب للمواصفات الصحية.
جندوبة: سميد ملوث ومنتجات ألبان غير صالحة
أما في ولاية جندوبة
، فقد كشفت عملية رقابية على محل بيع بالجملة عن حجز 5 أطنان من السميد الملوث بحشرة السوس
، إضافة إلى 24 كلغ من الجبن المبشور
و1440 قطعة من الجبن الأبيض المطبوخ
، حيث تبين أن جميعها مخزنة خارج أجهزة التبريد في ظروف حرارية تجاوزت 30 درجة
، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
القيروان: مياه معدنية تحت أشعة الشمس
وفي ولاية القيروان
، قامت الفرق الرقابية بحجز 6228 قارورة مياه معدنية
من مختلف الأحجام، أي ما يعادل حوالي 4536 لترًا
، بعد أن تم ضبطها معروضة على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس مباشرة، في مخالفة واضحة لقواعد التخزين والنقل. وقد استُصدر إذن قضائي لإتلاف الكمية وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
أريانة: ياغورت ولحوم مصنعة فاسدة
كما شملت الحملة ولاية أريانة
، حيث عاين فريق الهيئة ظروف تخزين غير مطابقة في إحدى نقاط البيع بالتفصيل. وأسفرت العملية عن حجز 563 علبة ياغورت
(100 غ للعلبة) و40 قطعة لحوم مصنعة للأطفال (صلامي) بوزن 80 غ
و18 قطعة أخرى بوزن 700 غ
. وأكدت الهيئة أن ارتفاع حرارة بيت التبريد إلى 23 درجة
أدى إلى انتفاخ علب الياغورت
، مما يجعل هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري.
دعوة للتبليغ عن المخالفات
ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو إخلالات عبر الرقم الأخضر المجاني 80106977
، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها في حماية صحة المستهلك ومراقبة جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313695