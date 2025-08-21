حملات ميدانية لهيئة السلامة الصحية تسفر عن حجز مواد غذائية غير مطابقة بعدد من الولايات

نفّذت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، حملات ميدانية رقابية في عدد من الولايات، أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية والمعمول بها قانونًا.



صفاقس: مشروبات تحتوي على ملونات محظورة



جندوبة: سميد ملوث ومنتجات ألبان غير صالحة



القيروان: مياه معدنية تحت أشعة الشمس



أريانة: ياغورت ولحوم مصنعة فاسدة



دعوة للتبليغ عن المخالفات



وفي ولاية، نفذ فريق رقابي مشترك من الهيئة والشرطة البلدية حملة شملت، أسفرت عن حجز، وذلك بسبب احتوائها علىمن بينها، وهي مواد لا تستجيب للمواصفات الصحية.أما في ولاية، فقد كشفت عملية رقابية على محل بيع بالجملة عن حجز، إضافة إلى، حيث تبين أن جميعها مخزنة خارج أجهزة التبريد في ظروف حرارية تجاوزت، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.وفي ولاية، قامت الفرق الرقابية بحجزمن مختلف الأحجام، أي ما يعادل حوالي، بعد أن تم ضبطها معروضة على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس مباشرة، في مخالفة واضحة لقواعد التخزين والنقل. وقد استُصدر إذن قضائي لإتلاف الكمية وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.كما شملت الحملة ولاية، حيث عاين فريق الهيئة ظروف تخزين غير مطابقة في إحدى نقاط البيع بالتفصيل. وأسفرت العملية عن حجز(100 غ للعلبة) و. وأكدت الهيئة أن ارتفاع حرارة بيت التبريد إلىأدى إلى، مما يجعل هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري.ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها في حماية صحة المستهلك ومراقبة جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.