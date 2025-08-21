مختصة في أمراض الشيخوخة تحذّر من تداعيات الاستعمال المفرط للانترنت من قبل كبار السن
حذّرت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي، من الاستخدام المفرط للانترنت من قبل كبار السن لمدة تفوق ال5 ساعات في اليوم مما يؤثر على الصحة العقلية والنفسية لهم على غرار تزايد منسوب القلق والتوتر واضطراب ساعات النوم حسب تقديرها.
وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قراءة وسماع الاخباء السيئة يؤثر سلبا على الصحة العقلية والنفسية، فضلا عن ان الدماغ يتأثر بصفة مباشرة وغير مباشرة حيث يتسبب الضوء الازرق المنبثق من الشاشات في قلة النوم ويؤثر على الدماغ.
وشددت الهمامي على أن الارهاق الرقمي يؤدي حتما الى التوتر والقلق ونقص في ساعات النوم وهو مما يؤثر على المزاج العام ويتسبب في العزلة الاجتماعية لكبار السن لافتة الى أن 90 بالمائة من الاشخاص البالغين من العمر 65 فما فوق يستخدمون الانترنت في تونس كما أن 98 بالمائة من سن 50 الى 64 سنة يستخدمون ايضا الانترنت.
وبيّنت أنه كما أن لاستخدام الانترنت من قبل كبار السن تداعيات سلبية فان له مزايا كذلك على غرار البقاء على اتصال اجتماعي وإطلاع على الاحداث الوطنية والعالمية وتقليص فجوة الشعور بالعزلة الاجتماعية الى جانب الآثار الايجابية على صحة الجسد لهذه الفئة من ذلك استخدام تطبيقات للاهتمام بالصحة الجسدية لكبار السن كتطبيقات صحة القلب وتطبيقات أخرى لتحسين الذاكرة وتحفيزها وتنشيط الدماغ وبالتالي المدارك المعرفية.
