مختصة في أمراض الشيخوخة تحذّر من تداعيات الاستعمال المفرط للانترنت من قبل كبار السن

حذّرت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي، من الاستخدام المفرط للانترنت من قبل كبار السن لمدة تفوق ال5 ساعات في اليوم مما يؤثر على الصحة العقلية والنفسية لهم على غرار تزايد منسوب القلق والتوتر واضطراب ساعات النوم حسب تقديرها.



وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قراءة وسماع الاخباء السيئة يؤثر سلبا على الصحة العقلية والنفسية، فضلا عن ان الدماغ يتأثر بصفة مباشرة وغير مباشرة حيث يتسبب الضوء الازرق المنبثق من الشاشات في قلة النوم ويؤثر على الدماغ.

