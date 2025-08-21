Babnet   Latest update 11:35 Tunis

مختصة في أمراض الشيخوخة تحذّر من تداعيات الاستعمال المفرط للانترنت من قبل كبار السن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a71e54c62c89.16974467_fikomjeqnhlgp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 10:46 قراءة: 1 د, 1 ث
      
حذّرت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي، من الاستخدام المفرط للانترنت من قبل كبار السن لمدة تفوق ال5 ساعات في اليوم مما يؤثر على الصحة العقلية والنفسية لهم على غرار تزايد منسوب القلق والتوتر واضطراب ساعات النوم حسب تقديرها.

وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قراءة وسماع الاخباء السيئة يؤثر سلبا على الصحة العقلية والنفسية، فضلا عن ان الدماغ يتأثر بصفة مباشرة وغير مباشرة حيث يتسبب الضوء الازرق المنبثق من الشاشات في قلة النوم ويؤثر على الدماغ.



وشددت الهمامي على أن الارهاق الرقمي يؤدي حتما الى التوتر والقلق ونقص في ساعات النوم وهو مما يؤثر على المزاج العام ويتسبب في العزلة الاجتماعية لكبار السن لافتة الى أن 90 بالمائة من الاشخاص البالغين من العمر 65 فما فوق يستخدمون الانترنت في تونس كما أن 98 بالمائة من سن 50 الى 64 سنة يستخدمون ايضا الانترنت.

وبيّنت أنه كما أن لاستخدام الانترنت من قبل كبار السن تداعيات سلبية فان له مزايا كذلك على غرار البقاء على اتصال اجتماعي وإطلاع على الاحداث الوطنية والعالمية وتقليص فجوة الشعور بالعزلة الاجتماعية الى جانب الآثار الايجابية على صحة الجسد لهذه الفئة من ذلك استخدام تطبيقات للاهتمام بالصحة الجسدية لكبار السن كتطبيقات صحة القلب وتطبيقات أخرى لتحسين الذاكرة وتحفيزها وتنشيط الدماغ وبالتالي المدارك المعرفية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313679


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:07
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
33°-24
33°-23
34°-23
37°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    