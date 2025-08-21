Babnet   Latest update 13:48 Tunis

فتح باب التسجيل بالمركّب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/613785fbaf8571.43159055_fehkmoqinjlpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 13:31
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن فتح باب قبول ملفات التسجيل بالمركّب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بسيدي حسين من ولاية تونس للسنة التربوية 2025-2026 للفئة العمرية (3 إلى 7 سنوات).

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها الراغبين في تسجيل أبنائهم الى المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.



ويتضمن الملف بالخصوص مطلب باسم وزير الشؤون الاجتماعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الطفل أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية ومضمون ولادة حديث العهد للطفل لم يمر على إصداره ثلاثة أشهر ونسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت، ونسخة من بطاقة العلاج وتقرير طبي مفصل يفيد إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد ويبرز درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة مسلمة من مؤسسة استشفائية وصورتان شمسيتان حديثتا العهد للطفل.

ولفتت الوزارة الى أن المؤسسة المذكورة تتولى قبول الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وذلك بعد عرض ملفاتهم على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية عدد 31 والمؤرخ في 3 ديسمبر 2021 وذلك في حدود طاقة استيعاب المؤسسة المحددة بــ 40 تلميذا.


