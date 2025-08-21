فتح باب التسجيل بالمركّب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/613785fbaf8571.43159055_fehkmoqinjlpg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن فتح باب قبول ملفات التسجيل بالمركّب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بسيدي حسين من ولاية تونس للسنة التربوية 2025-2026 للفئة العمرية (3 إلى 7 سنوات).



ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها الراغبين في تسجيل أبنائهم الى المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.

