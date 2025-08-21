مسرح أوبرا تونس يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج الى المسرح" استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي الجديد
أعلن، مسرح أوبرا تونس، قطب المسرح والفنون الركحية، عن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج الى المسرح"، التي تنطلق يوم 26 سبتمبر المقبل وتتواصل الى غاية 02 أكتوبر 2025 بمدينة الثقافة، الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك في اطار الاستعداد لافتتاح الموسم الثقافي 2025-2026.
وجاء في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لمسرح الاوبرا، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة، تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 10 سبتمبر المقبل على أن يتم الاعلان عن النتائج يوم 15 من نفس الشهر.
ويشترط أن يتضمن ملف المشاركة ،انتاجا مسرحيا محترفا لسنة 2025 موجها للكهول اضافة الى تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد.
كما يتعين، وفق ذات البلاغ، ادراج ملخص كتابي للعمل لا يتجاوز صفحتين اثنين باللغتين العربية والفرنسية اضافة الى الملف الفني والتقني ومجموعة من الصور الترويجية.
ولا يتم قبول الملفات الورقية في كل الحالات حيث ترسل ملفات الترشح وجوبا عبر البريد الإلكتروني.
. مرفوقة بالثمن المقترح للاقتناء.theatre.opera@mac.gov.tn
