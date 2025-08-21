Babnet   Latest update 13:48 Tunis

مسرح أوبرا تونس يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج الى المسرح" استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6dde1a094f6.24250738_kigqljpoehfmn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 13:48 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلن، مسرح أوبرا تونس، قطب المسرح والفنون الركحية، عن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج الى المسرح"، التي تنطلق يوم 26 سبتمبر المقبل وتتواصل الى غاية 02 أكتوبر 2025 بمدينة الثقافة، الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك في اطار الاستعداد لافتتاح الموسم الثقافي 2025-2026.

وجاء في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لمسرح الاوبرا، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة، تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 10 سبتمبر المقبل على أن يتم الاعلان عن النتائج يوم 15 من نفس الشهر.

  ويشترط أن يتضمن ملف المشاركة  ،انتاجا مسرحيا محترفا لسنة 2025 موجها للكهول اضافة الى تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد.

كما يتعين، وفق ذات البلاغ، ادراج ملخص كتابي للعمل لا يتجاوز صفحتين اثنين باللغتين العربية والفرنسية اضافة الى الملف الفني والتقني ومجموعة من الصور الترويجية.
ولا يتم قبول  الملفات الورقية في كل الحالات حيث ترسل ملفات الترشح وجوبا عبر البريد الإلكتروني.
. مرفوقة بالثمن المقترح للاقتناء.theatre.opera@mac.gov.tn
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313677


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:07
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-24
34°-23
33°-23
35°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    