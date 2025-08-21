مسرح أوبرا تونس يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج الى المسرح" استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6dde1a094f6.24250738_kigqljpoehfmn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن، مسرح أوبرا تونس، قطب المسرح والفنون الركحية، عن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج الى المسرح"، التي تنطلق يوم 26 سبتمبر المقبل وتتواصل الى غاية 02 أكتوبر 2025 بمدينة الثقافة، الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك في اطار الاستعداد لافتتاح الموسم الثقافي 2025-2026.



وجاء في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لمسرح الاوبرا، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة، تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 10 سبتمبر المقبل على أن يتم الاعلان عن النتائج يوم 15 من نفس الشهر.

