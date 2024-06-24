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نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: التزام بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الاصعدة

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 19:21 قراءة: 1 د, 24 ث
      
جدّد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون، لدى لقائه، رئيس الحكومة، احمد الحشاني، مساء الاثنين بالقصبة، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الاصعدة.

وتتعلق المجالات، وفق ديون، خاصة بتلك الداعمة لرأس المال البشرى والمشاريع التي لها علاقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقي، حسب ما نقله بلاغ لرئاسة الحكومة.

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وثمّن رئيس الحكومة، بهذه المناسبة العلاقات المتميزة بين تونس والبنك الدولي في كل المجالات، كما تطرق الى مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف البنك وآفاق التعاون المشترك.

ويزور نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارة الى تونس من 23 إلى 25 جوان 2024 لمناقشة الأولويات التنموية للبلاد.

وستمثل هذه الزيارة، التي تعد الأولى لعصمان ديون منذ توليه منصبه نائبا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (في 16 أفريل المنقضي)، فرصة للتأكيد على التزام البنك الدولي بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود، وفق بلاغ أصدره البنك يوم 21 جوان2024.

وسيجتمع ديون مع كبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لتونس بما في ذلك في مجالات التحول الطاقي والتصرف في المياه وتكوير رأس المال البشري، وذلك في إطار تحقيق مسار تنموي شامل.

كما يتضمن برنامج زيارة ديون الذي سيكون مرفوقا بكل من جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، الاطلاع على عدد من المشاريع التي يدعمها البنك الدولي، وفق المصدر ذاته.

يذكر ان البنك الدولي يمول حاليا 16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار (10.2 مليار دينار). وتهدف هذه المشاريع الى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الادماج الاجتماعي والحد ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.


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