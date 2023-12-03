مسرح الأوبرا يفتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة رمضان في المدينة 2024

أعلن مسرح الأوبرا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثالثة من تظاهرة "رمضان في المدينة " التي دأب على تنظيمها خلال شهر رمضان من كل سنة، وحدد آخر أجل تقديم ملفات الترشح يوم 15 جانفي 2024 .





ويهم الترشح لهذه التظاهرة الثقافية التي ستقام بين شهري مارس وأفريل 2024 كل الفنانين وشركات الإنتاج ومتعهدي الحفلات.



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ويتعين على الراغبين في المشاركة تعمير الجذاذة المرافقة للبلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لمسرح الأوبرا على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لفضاء مسرح الأوبرا أو إيداعها مباشرة في مكتب الضبط المركزي لمسرح الأوبرا بمدينة الثقافةمرفقة بملف الترشح.

وأوضح المنظمون في البلاغ أن ملف الترشح يجب أن يتكون وجوبا من مطلب مشاركة موجه إلى مدير عام مسرح الأوبرا، ونسخة من السجل التجاري (RNE) بالنسبة للشركات، وملخص للعمل لا يتجاوز صفحتين باللغتين العربية والفرنسية. كما يتعين التنصيص على كلفة العمل مع تبويبها بكل دقة، والثمن المقترح للاقتناء، وجذاذة تقنية، إلى جانب تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي (إن وجد)، ومجموعة من الصور الأرشيفية أو الترويجية، فضلا عن المعلقة الخاصة بالعمل الفني.



