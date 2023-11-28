قابس: النظر في الوضع العقاري لمشروع تهيئة واد قابس المزمع انطلاقه في بداية الثلاثي الثاني من السنة المقبلة

خصّصت جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قابس، باشراف الكاتب العام للولاية، غالب القلالي، للنظر في الجانب العقاري المتعلق بمشروع تهيئة وادي قابس (واد قريعة) الذي يهدف الى حماية مدينة قابس من الفيضانات ومعالجة الاشكال البيئي القائم بكل من وادي قابس القديم ووادي قريعة، وينتظر انطلاق أشغاله في بداية الثلاثي الثاني من سنة 2024 بتمويل سعودي.

وتشير المعطيات المقدمة في هذه الجلسة، التي ضمت مصالح الفلاحة والتجهيز وادارة المياه العمرانية وأملاك الدولة والشؤون العقارية وبلدية قابس، الى خلو المواقع والمساحات التي سيشملها هذا المشروع من أية اشكاليات هامة تذكر، بما سيوفر الأرضية الملائمة لانجاز أشغاله في ظروف طيبة.

ويشتمل مشروع تهيئة وادي قابس، وتبلغ مدته التعاقدية سنتان ونصف، على قسطين يتضمن أولهما بناء جسرين على مستوى طريق الكورنيش وشارع باريس، وتركيز مسيلات بين مفترق ساحة المعاهد وهذا الوادي، وتهيئة وادي قابس القديم من ساحة المغرب العربي الى وادي قريعة.

أما القسط الثاني من هذا المشروع فيتضمن جهر وتنظيف وتعديل وادي قابس على طول 5000 متر وتبليط جزء من هذا الوادي على طول يقارب 2000 متر.



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وتُعلّق على هذا المشروع أمال كبيرة في مزيد انفتاح مدينة قابس على محيطها البحري، وفي معالجة الاكتظاظ المروري الذي تشهده هذه المدينة على مستوى الشوارع الرئيسية التي تربط بين قابس المدينة وقابس الجنوبية.