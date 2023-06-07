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التوتر والضغوط النفسية يساهمان بدرجة كبيرة في "شيخوخة مبكرة" للدماغ (مختصة في مرض الشيخوخة)

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 15:55 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفادت المختصة في مرض الشيخوخة، عفاف الهمامي، اليوم الاربعاء، بأن التوتر والضغوط النفسية يساهمان بدرجة كبيرة في "شيخوخة مبكرة" للدماغ ويؤديان الى فقدان القدرة على التركيز والتفكير.
وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العمل الشاق والمشاكل الشخصية والعلاقات العاطفية غير المتوازنة تؤدي الى ظهور التوتر والضغوط النفسية الامر الذي يتسبب في تهرم مبكر للدماغ.
وأضافت أن من العوامل الاخرى المتسببة في شيخوخة الدماغ هي قلة النوم والتعب والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي إذ هي عوامل تؤثر سلبا على صحة الدماغ وعلى القدرة على التذكر.
ويسبب كل من نقص التغذية السليمة والامراض والاضطرابات الصحية والامراض العصبية والاكتئاب والقلق، تنمية مسببات الشيخوخة المبكرة للدماغ إلى جانب عامل الوراثة والاضطرابات العقلية الموروثة . ولفتت الهمامي الى أن جميع هذه العوامل قد تتأثر بعوامل بيئية غير صحية.
...

وأكدت أنه يمكن التوقي من الشيخوخة المبكرة للدماغ من خلال ممارسة الرياضة بانتظام والتحكم في مشاعر التوتر والقلق والاكتئاب ، داعية الى ممارسة الهوايات وتحقيق التوازن بين الانشطة اليومية والشخصية وتحفيز النفس لتعلم مهارات جديدة.


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