مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة ينظم تظاهرة "فرصة ستريت" في القيروان وتونس وصفاقس

ينظم مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج تظاهرة "فرصة ستريت" في كل من ولايات القيروان وتونس وصفاقس خلال شهر ماي الجاري وجوان المقبل، بحسب ما نشره المركز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.



ومن المبرمج تنظيم هذه التظاهرة في ولاية القيروان في دار الشباب النموذجية بالمنصورة يومي 26 و27 ماي الجاري، تليها ولاية تونس يومي 9 و10 جوان المقبل بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ثم ولاية صفاقس يومي 21 و22 جوان القادم بساحة 100 متر.

وتهدف هذه التظاهرة إلى المساهمة في التعريف بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركائها لفائدة الشباب من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال سواء في تونس أو الخارج.

للاشارة تم افتتاح هذه التظاهرة لأول مرة في تونس يومي 21 و22 جانفي الماضي بالتعاون بين مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج والمنظمة الدولية للهجرة و وزارات التشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والشباب والرياضة وبلدية تونس.



