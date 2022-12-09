بقيمة 307.6 مليون أورو: تونس تستفيد من تمويلات لمشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا Elmed

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة السفير الإيطالي المُعيّن حديثا Fabrizio Saggio .





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وثمنت رئيسة الحكومة موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 307.6 مليون أورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا Elmed باعتباره تتويجا لمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء وباعتباره سيساهم في إنشاء سوق كهرباء متوسطية في إطار شراكة رابحة للطرفين.ومثّل اللقاء مناسبة أشادت فيها رئيسة الحكومة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على أكثر من صعيد، حيث تُعدّ إيطاليا المستثمر الأجنبي الأوّل ببلادنا في المجال الطاقي والشريك التجاري الأول منذ سنة 2021 وثاني شريك للاستثمار الأجنبي المباشر.وبخصوص الهجرة غير النظامية، دعت رئيسة الحكومة إلى ايجاد مقاربة شاملة ومتجدّدة لمعالجة هذه الظاهرة مبرزة أن التنمية المتضامنة مع دول جنوب المتوسط هي أحد الحلول للحدّ من هذه الآفة.من جانبه عبّر الديبلوماسي الإيطالي Fabrizio Saggio عن رغبة بلاده في مزيد تدعيم علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.