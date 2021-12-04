تعرض طبيبتين بمستشفى بنزرت للاعتداء اللفظي والمادي

أفادت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم السبت، أن طبيبتين في قسم الاستعجالي بمستشفى بنزرت تعرضتا للاعتداء اللفظي والمادي، مؤكدة انها تولت حال علمها بالحادثة توكيل محامي لتمثيل المتضررتين ورفع قضية جزائية.



ودعت المنظمة، في بيان لها، السلط المعنية إلى تطبيق القانون على المعتدي الذي قالت انه قد تم إيقافه في انتظار احالته للتحقيق، معربة عن استعدادها للدفاع بكل الوسائل المتاحة عن حقوق منظوريها.



وجددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان دعوتها لضرورة التعجيل بسن قانون يجرم الاعتداء على الاطار الطبي وشبه الطبي أمام تكرر مثل هذه الحوادث التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية لمهنيي الصحة وتعطل السير العادي للعمل بالمؤسسات الصحية، وفق ذات البلاغ.



