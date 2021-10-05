استعدادات مكثفة لانجاح الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب

أشرف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مدى تقدّم الاستعدادات الأخيرة لتنظيم الدورة السادسة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب التي ستقام خلال الفترة الممتدة بين 12 و21 نوفمبر 2021.



حضر الاجتماع رئيس الديوان يوسف بن إبراهيم ومدير عام الدورة المبروك المناعي ومدير عام الكتاب كمال البشيني والمتفقد العام عماد الحاجي والمديرة العامة للمصالح المشتركة شيراز سعيد ومدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية يوسف الأشخم ومديرة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فائقة العواني ومديرة مكتب الشؤون الجهوية ربيعة بلفقيرة إلى جانب عدد من اطارات الوزارة.



في مستهل الجلسة قدّم المبروك المناعي الخطوط العريضة لبرنامج الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب ولمحة موجزة عن البرمجة الثقافية التي ستقام بهذه المناسبة وستتضمن مجموعة من الندوات العلمية واللقاءات الفكرية مع عدد من المثقفين والأدباء إضافة إلى حلقات نقاش حول إشكاليات النشر والتوزيع وأهمية الكتاب وعلاقته بمختلف الفنون الإبداعية الأخرى فضلا عن تكريم مجموعة من المبدعين في شتى الأجناس الأدبية والاحتفاء بهم عرفانا بما قدّموه للساحة الثقافية والفكرية على مدى سنوات.



وأشار إلى أنه من بين خصوصيات هذه الدورة تدعيم مشاركة المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبات العمومية بكلّ الجهات، وذلك من خلال تنظيم رحلات موجهة للأطفال واليافعين، بالتنسيق مع وزارة التربية ومختلف الهياكل المعنية، لمواكبة فعاليات هذه الدورة وأنشطتها وللتشجيع على زيارة المعرض وللترغيب في المطالعة.



كما أعلن عن تخصيص جانب مهمّ من البرنامج للاحتفاء بالمخطوطات الموريتانية للتعريف بها ولتقديمها إلى الجمهور التونسي، وللاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وبمرور 50 سنة كذلك على تأسيس المنظمة الدولية للفرنكفونية.

من جهته تقدّم وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار بالشكر إلى كلّ القائمين على هذه التظاهرة العريقة مثمّنا مجهودات كامل أعضاء الهيئة المديرة لإنجاح هذه الدورة خاصّة بعد أن تمّ تأجيلها في مناسبتين بسبب فيروس كورونا المستجد والقرارات الاستثنائية لمجابهته.

وأكّد حرص وزارة الشؤون الثقافية لتوفير كلّ الإمكانيات المرجوّة لتقديم دورة متميزة بما يستجيب لانتظارات كلّ المهتمين بالكتاب والنشر وبالشأن الأدبي والفكري، داعيا إلى حسن تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والهياكل المعنية.



