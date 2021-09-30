بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تطيح بالامريكية جيسيكا بيغولا وتصعد الى ربع النهائي

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Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 17:14قراءة: 0 د, 26 ث
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 16 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو 2 اثر فوزها على الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 24 عالميا بنتيجة 2-1 (تفاصيلها 1-6 و6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ثمن النهائي.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور السادس عشر التايوانية سوو واي المصنفة 97 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-صفر).

وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المتاهلة من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة سادسة عالميا والرومانية ايلينا غابرييلا روز المصنفة 98 عالميا.

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