بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تطيح بالامريكية جيسيكا بيغولا وتصعد الى ربع النهائي

وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 16 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو 2 اثر فوزها على الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 24 عالميا بنتيجة 2-1 (تفاصيلها 1-6 و6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ثمن النهائي.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور السادس عشر التايوانية سوو واي المصنفة 97 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-صفر).
وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المتاهلة من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة سادسة عالميا والرومانية ايلينا غابرييلا روز المصنفة 98 عالميا.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور السادس عشر التايوانية سوو واي المصنفة 97 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-صفر).
وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المتاهلة من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة سادسة عالميا والرومانية ايلينا غابرييلا روز المصنفة 98 عالميا.
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