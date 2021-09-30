بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تطيح بالامريكية جيسيكا بيغولا وتصعد الى ربع النهائي

وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 16 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو 2 اثر فوزها على الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 24 عالميا بنتيجة 2-1 (تفاصيلها 1-6 و6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ثمن النهائي.

وكانت انس جابر ازاحت في الدور السادس عشر التايوانية سوو واي المصنفة 97 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-صفر).



وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المتاهلة من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة سادسة عالميا والرومانية ايلينا غابرييلا روز المصنفة 98 عالميا.



