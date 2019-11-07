حركة ''تحيا تونس'' تقترح تشكيل ''حكومة مصلحة وطنية'' وتذكر بأنها ''غير معنية بالمشاركة في الحكومة''

Jeudi 07 Novembre 2019



وات

- اقترحت حركة "تحيا تونس" تشكيل "حكومة مصلحة وطنية ترتكز على برنامج إصلاح وطني وتعمل على مواصلة تفعيل الإصلاحات الكبرى وتواصل الحرب على الإرهاب والفساد، ويشارك فيها طيْفٍ سياسي وطني واسع، وتُحظى بدعم المنظّمات الوطنية، توفيرًا لأكثر أسباب النجاح والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".واعتبرت حركة "تحيا تونس"، التي يترأسها رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، في بيان لها مساء اليوم الاربعاء عقب اجتماع هيئتها السياسية، أن هذا المقترح هو مساهمةً في حلحلة التأزّم السياسي الرّاهن الذي يمكن أن يعطّل تكوين الحكومة المقبلة.كما دعت جميع الأحزاب والقوى الوطنية لتحمّل مسؤولياتها التاريخية بالتخلي عن المنطق الحزبي الضيق والمحاصصة، حِمايةً لمسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في البلاد.وحذرت من أنّ تعطّل مسار تشكيل الحكومة ستكون له انعكاسات سلبيّة على سير دواليب الدولة ورعاية مصالح المواطنين، وستُؤثّر على التزامات تونس مع شُركائها الدّوليّين ومصالحها.وذكرت الهيئة السياسية لحركة تونس، بأنّ الموقف الصادر بالمجلس الوطني بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، القاضي بأنّ الحركة غير معنيّة بالمشاركة في الحكومة، جاء احترامًا لنتائج الانتخابات التشريعية وانسجامًا مع مُقتضيات الدستور.ودعت، في جانب آخر، الأمين العام للحركة إلى استكمال بقية الاجتماعات التقييمية في الجهات، وتقديم مشروع هيكلة جديدة للحركة، يُعرض للمناقشة خلال النّدوة الوطنية المزمع عقدها عقب اختتام جولات التقييم الجهوي.كما فوضت لرئيس الحركة يوسف الشاهد الانطلاق في تشكيل المكتب التنفيذي طبقًا لما ينُص عليه النظام الداخلي.وخصصت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المُلتئمة اليوم برئاسة رئيس الحركة يوسف الشاهد، لتدارُس الوضع السياسي بالبلاد وبالخصوص مسار تشكيل الحكومة والأوضاع التنظيميّة والسياسية للحزب.وكانت حركة تحيا تونس تحصلت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضية على 14 مقعدا من جملة 217 مقعدا بالبرلمان وحلت في المرتبة السابعة.