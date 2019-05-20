المنستير: تشريك السياح في الدورة السادسة لتظاهرة ''شعبانية الأجيال''

Lundi 20 Mai 2019



وات

- تحت شعار "جيب قفتك وشق الفطر معانا" تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنستير بالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير يوم السبت 1 جوان 2019 الدورة السادسة لتظاهرة "شعبانية الأجيال" وهي تظاهرة ثقافية تنشيطية تقام أمام المدخل الرئيسي لقصر صقانس بالمنستير (القصر الرئاسي سابقا) وذلك بداية من الساعة السابعة مساء وفق ما أفاد "وات" فتحي بسباس مدير التظاهرة.ويشمل برنامج "شعبانية الأجيال" تنظيم مائدة إفطار جماعي وعروضا موسيقية وشعرية .وأوضح مدير التظاهرة أنّ "شعبانية الأجيال" مفتوحة إلى الجميع من ولاية المنستير والولايات الأخرى وذلك اضافة الى استضافة مجموعة من اللسياح الذين تقدم لهم بالمناسبة بعض الأكلات التونسية في أجواء رمضانية.واستقطبت التظاهرة خلال السنة الفارطة عدّة أسر من مدن قصر هلال وزرمدين وبنان وجمال والمنستير حيث تم تبادل الأكلات المحلية الخاصة بكلّ مدينة حسب ذات المصدر.وبيّن الباحث حسين بلحاج يوسف أنّ مصطلح "شعبانية" له دلالة شعبية تحيل إلى التقاء عدّة أسر أو أشخاص معا لتقاسم الأكل وتتجاذب أطراف الحديث في أجواء من الفرح والمزاح دون اعتبار المعتقدات الدينية مشيرا الى تعايش عديد الديانات في مدينة المنستير على مر التاريخ من ذلك أن حيّ "الربط" بالمنستير يضم جامعا للمسلمين وكنيسة للمسيحين وكنيس لليهود.وقد كانت هذه المباني متواجدة على مسافات متقاربة في ما بينها وهو ما تؤكده المعالم الأثرية والشواهد الموجودة إلى الآن وروايات الأهالي من الذين عايشوا ذلك بداية القرن العشرين.وتظل المنستير وفق ذات المصدر نموذجا من نماذج عدّة مماثلة للتسامح والتعايش التي تميز المدن التونسية على غرار جربة وجرجيس وصفاقس وتونس العاصمة وباجة والكاف وغيرها.