الزهروني: إيقاف امرأة انتحلت صفة رئيسة جمعية بالخارج وتحيلت على العشرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه من إيقاف إحدى أخطر المتحيلات، بعد تورطها في سلسلة عمليات تحيّل استهدفت عشرات المواطنين عبر انتحال صفة رئيسة جمعية خيرية بالخارج.



وحسب الأبحاث الأولية، كانت المتهمة توهم ضحاياها بأنها تترأس جمعية خيرية دولية قادرة على تمكينهم من مساعدات مالية عبر فتح حساب خاص، غير أنّها كانت تشترط تسلم مبالغ مالية أولية تفوق 200 دينار بدعوى ضرورة دفعها لفتح الحساب. وما إن تتحصل على الأموال، حتى تتحصن بالفرار تاركة المتضررين في مواجهة الخسارة.

