رئيسة الحكومة تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
أجرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء الثلاثاء 19 أوت 2025 بمدينة يوكوهاما اليابانية، لقاءً مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) أكيهيكو تاناكا، خُصّص لمتابعة المشاريع التنموية المشتركة وبحث آفاق التعاون المستقبلي.
تقييم المشاريع القائمة
في مستهل اللقاء، هنأت رئيسة الحكومة الجانب الياباني بالذكرى الخمسين لتواجد الوكالة في تونس، مثمّنة الدعم النوعي والمستمر للمشاريع الكبرى على غرار:
* الطرقات السيارة (جزء الجم–صفاقس) و(جزء قابس–مدنين)
* محطة تحلية المياه بصفاقس
* مشاريع الطاقات المتجددة بسيدي بوزيد وتوزر
* المشاريع المقبلة مثل محطة معالجة المياه المستعملة بقابس
كما تم خلال الجلسة تقييم تقدم عدد من المشاريع قيد الإنجاز.
دعوة لتعزيز الشراكةوأكدت الزنزري أهمية تطوير المهارات التونسية عبر البرامج التكوينية التي تقدمها الوكالة، داعية إلى مضاعفة المنح للطلبة التونسيين الراغبين في الدراسة باليابان، إلى جانب تعزيز الدورات التدريبية للإطارات والمهنيين.
كما اقترحت تنظيم منتدى اقتصادي تونسي–ياباني سنة 2026 في تونس أو اليابان، لتعزيز الشراكات الاستثمارية خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، في إطار مخطط التنمية 2026–2030.
