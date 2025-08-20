رئيسة الحكومة تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

أجرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء الثلاثاء 19 أوت 2025 بمدينة يوكوهاما اليابانية، لقاءً مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) أكيهيكو تاناكا، خُصّص لمتابعة المشاريع التنموية المشتركة وبحث آفاق التعاون المستقبلي.



تقييم المشاريع القائمة



دعوة لتعزيز الشراكة



موقف الوكالة اليابانية



في مستهل اللقاء، هنأت رئيسة الحكومة الجانب الياباني بالذكرى الخمسين لتواجد الوكالة في تونس، مثمّنةعلى غرار:* الطرقات السيارة (جزء الجم–صفاقس) و(جزء قابس–مدنين)* محطة تحلية المياه بصفاقس* مشاريع الطاقات المتجددة بسيدي بوزيد وتوزر* المشاريع المقبلة مثل محطة معالجة المياه المستعملة بقابسكما تم خلال الجلسةوأكدت الزنزري أهميةالتي تقدمها الوكالة، داعية إلىالراغبين في الدراسة باليابان، إلى جانبللإطارات والمهنيين.كما اقترحت تنظيمفي تونس أو اليابان، لتعزيز الشراكات الاستثمارية خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، في إطار مخطط التنمية 2026–2030.من جانبه، ثمّن تاناكا، مشيراً إلى المشاريع المنجزة ومؤكداً التزام الوكالةالتي تقدمت بها تونس. كما أشاد بنجاحالذي استضافته تونس سنة 2022.