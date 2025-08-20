مبادرة طبية وإنسانية.. مرضى القلب يكرّمون الإطار الطبي في مستشفى سهلول
في بادرة إنسانية مؤثرة، قرّر مجموعة من مرضى القلب بمستشفى سهلول الجامعي تكريم الإطار الطبي وشبه الطبي المسؤول عن برنامج التأهيل القلبي، الذي أُطلق في مارس 2025 تحت إشراف الدكتور إلياس النفاتي، رئيس قسم أمراض القلب والشرايين. ويهدف هذا البرنامج المبتكر إلى توفير إعادة تأهيل وظيفي ورياضي، وتثقيف صحي شامل، للمرضى بعد التدخلات الطبية مثل القسطرة أو الجراحة.
وفي تصريح له خلال فقرة Arrière-Plan في برنامج "أحلى صباح" على إذاعة الجوهرة أف أم، قال الأستاذ المبرز والدكتور أيمن حريش:
"لقد بدأنا هذا البرنامج لأننا نؤمن بأن التأهيل ما بعد التدخل الطبي ليس رفاهية بل ضرورة. المرضى يحتاجون الدعم النفسي والبدني للعودة إلى حياتهم الطبيعية. نشكرهم على هذه المبادرة التكريمية التي تعبّر عن عمق العلاقة الإنسانية بين المريض والطبيب."
من جهتهم، عبّر المرضى عن امتنانهم خلال الحفل المزمع يوم غد الخميس داخل المستشفى، مؤكدين أن البرنامج لم يقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل شكّل مساحة للتواصل والمساندة بعد مرحلة الخطر.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يسلّط فيه الإعلام الضوء بشكل متزايد على حالات العنف ضد العاملين في القطاع الصحي، لتقدّم نموذجاً مغايراً يحافظ على القيم الإنسانية ويعزز ثقة المريض بطاقمه الطبي.
