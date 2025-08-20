مبادرة طبية وإنسانية.. مرضى القلب يكرّمون الإطار الطبي في مستشفى سهلول

<img src=http://www.babnet.net/images/9/cardiooooo.jpg width=100 align=left border=0>

في بادرة إنسانية مؤثرة، قرّر مجموعة من مرضى القلب بمستشفى سهلول الجامعي تكريم الإطار الطبي وشبه الطبي المسؤول عن برنامج التأهيل القلبي، الذي أُطلق في مارس 2025 تحت إشراف الدكتور إلياس النفاتي، رئيس قسم أمراض القلب والشرايين. ويهدف هذا البرنامج المبتكر إلى توفير إعادة تأهيل وظيفي ورياضي، وتثقيف صحي شامل، للمرضى بعد التدخلات الطبية مثل القسطرة أو الجراحة.



وفي تصريح له خلال فقرة Arrière-Plan في برنامج "أحلى صباح" على إذاعة الجوهرة أف أم، قال الأستاذ المبرز والدكتور أيمن حريش:

