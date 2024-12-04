صبريار: البرلمان يناضل من أجل "الطّرشي"

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في برنامج ساخر بث على إذاعة "جوهرة أف أم"، خصص الناقد صابر الوسلاتي فقرة لانتقاد المصادقة على ما أطلق عليه "فصل الطرشي" ضمن قانون المالية، الذي يهدف إلى تخفيض المعاليم الديوانية على استيراد الزيتون والمخللات من 19% إلى 7%. الوسلاتي سخر من الأولويات التي ركز عليها البرلمان، متسائلًا عن إدراج مثل هذه البنود في قانون مالي يفترض أنه يعكس المصالح الاقتصادية الكبرى للبلاد.



هذا الفصل أثار جدلًا واسعًا بين السياسيين والرأي العام، حيث انتقده الناطق باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، باعتباره خدمة لمصالح شخصية ضيقة، داعيًا إلى فتح تحقيق في الجهات الداعمة له. كما شدد على أهمية حماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية، وهو نهج تتبناه الدول التي تسعى لتعزيز اقتصاداتها.





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بدوره، هاجم سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، البرلمان واصفًا إياه بأنه يخدم اللوبيات والمهربين، داعيًا إلى إصلاح المنظومة التشريعية لضمان تمثيل حقيقي للشعب.



في خطوة لاحقة، أسقط مجلس الجهات والأقاليم هذا الفصل، استجابة للانتقادات وضغوط الأحزاب والمنظمات المدافعة عن قطاع الفلاحة. يُذكر أن قطاع الزيتون يُعد من ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تعتبر تونس من أبرز المنتجين والمصدرين عالميًا، ما يجعل القرار السابق بتقليص الرسوم الجمركية على منتجات منافسة محل استغراب واسع.





بدوره، هاجم سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، البرلمان واصفًا إياه بأنه يخدم اللوبيات والمهربين، داعيًا إلى إصلاح المنظومة التشريعية لضمان تمثيل حقيقي للشعب.في خطوة لاحقة، أسقط مجلس الجهات والأقاليم هذا الفصل، استجابة للانتقادات وضغوط الأحزاب والمنظمات المدافعة عن قطاع الفلاحة. يُذكر أن قطاع الزيتون يُعد من ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تعتبر تونس من أبرز المنتجين والمصدرين عالميًا، ما يجعل القرار السابق بتقليص الرسوم الجمركية على منتجات منافسة محل استغراب واسع.