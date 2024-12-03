"الخبير المالي بسام النيفر: مصادقة البرلمان على قانون المالية 2025 في سياق اقتصادي حساس"

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في حوار إذاعي على اذاعة Express FM حول مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025، تحدث المحلل المالي والإقتصادي، الأستاذ بسام النيفر، عن الوضع المالي المتوقع للفترة القادمة وأهمية الإجراءات التي تم إقرارها في قانون المالية.



وأوضح النيفر أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الضغوطات المالية التي تمر بها البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم الجهود المبذولة لزيادة الموارد المحلية، إلا أن النيفر أشار إلى أن الميزانية العامة لعام 2025 تتطلب تمويلات ضخمة تصل إلى 28 مليار دينار، وهو ما يستدعي اللجوء إلى القروض من البنك المركزي التونسي كما حدث في السنوات السابقة.





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واستعرض النيفر الوضع المالي العام، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن زيادة في النفقات العمومية، خاصة في مجالات الدعم والخدمة الدين العمومي. كما أكد أن المصادقة على قانون المالية تعد خطوة أساسية في مواجهة التحديات المالية، لكن من المهم أن ترافقها إصلاحات اقتصادية شاملة لتخفيف الضغوط على الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.



من جانبها، قدمت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال الجلسة العامة في البرلمان لمحة عن الوضع المالي في تونس، وأكدت أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد المالية داخليًا لتلبية احتياجات الميزانية، مع التركيز على تقليص العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض النيفر الوضع المالي العام، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن زيادة في النفقات العمومية، خاصة في مجالات الدعم والخدمة الدين العمومي. كما أكد أن المصادقة على قانون المالية تعد خطوة أساسية في مواجهة التحديات المالية، لكن من المهم أن ترافقها إصلاحات اقتصادية شاملة لتخفيف الضغوط على الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.من جانبها، قدمت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال الجلسة العامة في البرلمان لمحة عن الوضع المالي في تونس، وأكدت أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد المالية داخليًا لتلبية احتياجات الميزانية، مع التركيز على تقليص العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.