رضا الشكندالي: الاقتراض من البنك المركزي هو الحل السهل..

في حديث إذاعي على الجوهرة، قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي مجموعة من الملاحظات حول المصادقة على مشروع الميزانية والإجراءات المرتبطة بالقروض. وتركزت تصريحاته على النقاط التالية:



أهم النقاط التي أثارها الشكندالي:

مكونات الميزانية:



سياسة الاقتراض:

التوجه الداخلي:

غياب التركيز على التنمية:

أداء اقتصادي ضعيف:

أشار إلى أن 64% من الميزانية تعتمد على موارد ذاتية، بينما يتم تغطية الباقي عبر الاقتراض، الذي يُقدر بحوالي 28 مليار دينار.وصف الاقتراض من البنك المركزي بأنه "الحل السهل"، معتبراً أن التوجه نحو البرلمان يأتي لتجنب وزارة المالية تحمل المسؤولية المباشرة.لفت إلى أن العجز عن تعبئة الموارد الخارجية دفع إلى الاعتماد على السوق الداخلية، لكن هذا التوجه يترافق مع مشكلات مثل وجود طلب مرتفع يقابله غياب العرض.انتقد الشكندالي غياب النية لتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية، معتبراً أن التركيز انصب على إرضاء المؤسسات الدولية على حساب الشعب التونسي.أشار إلى أن تونس سجلت صفر نمو في 2023، مع توقعات بنمو محدود يبلغ 1.3% في 2024، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد الوطني.تصريحات الشكندالي تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل تباطؤ النمو، الاعتماد الكبير على القروض، وغياب رؤية واضحة لتوجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية تحقق مردودية اقتصادية واجتماعية.