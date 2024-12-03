محمد صالح العياري: العفو الجبائي في 2024 حقق مداخيل بقيمة 1.75 مليار دينار
أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري أهمية إقرار عفو جبائي جديد في سنة 2025، معتبرًا أنه يمثل الحل الأنسب لمعالجة أزمة الديون الكبيرة لدى القباضات المالية، التي بلغت حوالي 10 مليارات دينار في فترات سابقة. وأشار العياري إلى أن العفو الجديد سيشمل الديون المثقلة حتى 30 جوان 2025.
وأوضح العياري خلال حديثه على إذاعة Express FM أن العفو الجبائي في 2024 حقق مداخيل بقيمة 1.75 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار في 2022، ما يعكس أهميته في تحسين الإيرادات المالية. لكنه استبعد تكرار هذه السياسة في قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح العياري خلال حديثه على إذاعة Express FM أن العفو الجبائي في 2024 حقق مداخيل بقيمة 1.75 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار في 2022، ما يعكس أهميته في تحسين الإيرادات المالية. لكنه استبعد تكرار هذه السياسة في قانون المالية لسنة 2026.
ودعا العياري المطالبين بالضرائب إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية ديونهم، مؤكدًا أن العدالة الجبائية تتحقق من خلال مراجعة شاملة تمس جميع الفئات الملتزمة بدفع الضرائب.
كما تناول العياري تفاصيل جديدة في قانون المالية لسنة 2025، من بينها تخفيض الأداء على القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار من 19% إلى 7%.
وأشار إلى هيكلة العفو الجبائي، الذي سيشمل الديون المثقلة قبل غرة جانفي 2025، والديون المترتبة عن مراجعات جبائية تمت تسويتها قبل نهاية جوان 2025، بالإضافة إلى الديون محل النزاعات القضائية المتعلقة بالضرائب.
وفي ختام حديثه، لفت العياري إلى ضرورة أن يكون جدول الضرائب الجديد، الذي يراعي التفاوت في المداخيل، جزءًا أساسيًا من الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة المالية والجبائية في البلاد.
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