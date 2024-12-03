محمد صالح العياري: العفو الجبائي في 2024 حقق مداخيل بقيمة 1.75 مليار دينار

ودعا العياري المطالبين بالضرائب إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية ديونهم، مؤكدًا أن العدالة الجبائية تتحقق من خلال مراجعة شاملة تمس جميع الفئات الملتزمة بدفع الضرائب.كما تناول العياري تفاصيل جديدة في قانون المالية لسنة 2025، من بينها تخفيض الأداء على القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار من 19% إلى 7%.وأشار إلى هيكلة العفو الجبائي، الذي سيشمل الديون المثقلة قبل غرة جانفي 2025، والديون المترتبة عن مراجعات جبائية تمت تسويتها قبل نهاية جوان 2025، بالإضافة إلى الديون محل النزاعات القضائية المتعلقة بالضرائب.وفي ختام حديثه، لفت العياري إلى ضرورة أن يكون جدول الضرائب الجديد، الذي يراعي التفاوت في المداخيل، جزءًا أساسيًا من الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة المالية والجبائية في البلاد.