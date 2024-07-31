تجمّع أمام المسرح البلدي للتنديد باغتيال هنيّة

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تجمع مئات الأشخاص عشية اليوم الأربعاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة ونظموا مسيرة وسط العاصمة عبروا فيها عن إدانتهم لـ"جريمة اغتيال اسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داعين الى تجريم التطبيع مع اسرائيل بقانون والضغط العربي والدولي لوقف الحرب الاسرائيلية ضد المقاومة والشعب الفلطسيني.

وشارك في الوقفة أمام المسرح البلدي والمسيرة في شارع بورقيبة وشارع باريس قرابة 300 شخص حاملين أعلام فلسطين وصور الشهيد اسماعيل هنية ورافعين شعارات "اغتيال الشهيد الحاج إسماعيل هنية جريمة أمريكية صهيونية : القصاص العادل مسؤولية كل حر في العالم" و"الشهيد ترك وصية لا تنازل على القضية ولا حلول استسلامية".

وشارك في التحرك أيضا شخصيات سياسية ونقابية أهمها سمير الشفي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي وأمين العام حركة الشعب زهير حمدي ورئيسة مركز البراهمي للثقافة العربية مباركة عواينية البراهمي.

وصرح سمير الشفي لوسائل الإعلام بأن "كل الرسائل التي يتوجه بها الشارع العربي الى الحكومات العربية والى السفارات الغربية وعلى رأسها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وبعد قرابة 40 ألف شهيد .. أن السلام الذي تنشده كل الشعوب في العالم لا يمكن أن يتحقق طالما لم يكن هناك قوة سند له وحامية له".



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وأضاف أن "الأنظمة العربية لا يجب أن تبقى صامتة أو متواطئة أمام حرب إبادة ترمي الى تركيع الأمة العربية "، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى دعم إصدار قانون يجرم التعامل مع "هؤلاء القتلة الإرهابيين المجرمين، العدو الصهيوني".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استشهد الليلة الماضية بصاروخ استهدف مقر إقامته في العاصمة الايرانية طهران خلال زيارته للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.