وليد الحجام: أهنئ كل المتابعين للشأن الثقافي بأن معرض الكتاب سينعقد في موعده بتعليمات من رئيس الجمهورية ‎

تدخل الثلاثاء 13 فيفري، وليد الحجام المستشار الديبلوماسي لرئيس الجمهورية في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة ونفى ما تم تداوله حول تأجيل تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب.



وقال وليد الحجام بأن معرض الكناب سيتم تنظيمه في موعده من 19 الي 28 افريل 2024 بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واضاف وليد الحجام بأمه لا مجال لتأجيل هذه المواعيد الهامة مشددا على ان الثقافة قطاع سيادي ولا بد من ان يحظى بكل العناية والرعاية وهذا ما حرص عليه الرئيس قيس سعيد وقرر ان يتم تنظيم المعرض في موعده في قصر المعارض بالكرم.



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وهنأ وليد الحجام في مداخلته المثقفين والمواطنين والاولياء وكل المتابعين للشأن الثقافي بأن المعرض سينعقد في موعده.

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وكانت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أعلنت يوم السبت الماضي عن تعذّر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم.



وأصدرت مؤسسة تنمية المهرجانات، بلاغا جاء فيه أنه سيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا، دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب حول أسباب هذا التأجيل.

وهنأ وليد الحجام في مداخلته المثقفين والمواطنين والاولياء وكل المتابعين للشأن الثقافي بأن المعرض سينعقد في موعده.وكانت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أعلنت يوم السبت الماضي عن تعذّر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم.وأصدرت مؤسسة تنمية المهرجانات، بلاغا جاء فيه أنه سيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا، دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب حول أسباب هذا التأجيل.