ضحاياهم بالعشرات وينشطون بباردو وبن عروس والكرم ... : "النيفر" وعصابته في قبضة آمن خزندار

نجح اعوان واطارات مركز الأمن الوطني بخزندار اليوم من اماطة اللثام عن تعرض اصحاب عدة محلات تجارية بالجهة للتحيل عليهم وسلبهم اغراض ثمينة بواسطة شيكات مسروقة حيث القوا القبض على زعيم عصابة اجرامية خطيرة جدا تخصصت ترصد الأثرياء من رجال أعمال واصحاب شركات ثم يخلعون سياراتهم الفخمة ويسرقون منها دفاتر الشيكات .



وبينت التحريات ان أفراد تلك العصابة اشتروا بتلك الشيكات اغراض ثمينة ليقموا لاحقا بالتفريط فيها بالبيع باسعار منخفضة .





هذا وتبين ان زعيم العصابة قام خلال يوم ونصف باستعمال 21 شيك شراء اغراض من محلات تجارية معروفة بجودة بضاعتها .وكشفت الابحاث ان أفراد تلك العصابة ضحاياهم بالعشرات وهم رجال أعمال واصحاب شركات معرووفة .وباجراء جملة من المداهمات باذون قضائية تم حجز جزء من المسروق وقد تبين ان تلك العصابة اقترفت عملياتها بجهة الكرم ،العوينة ،بن عروس ،باردو وخزندار ....ولا تزال الابحاث جارية للقبض على بقية افراد العصابة ....وكان منطلق الابحاث أثر تنزيل أحد التجار لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه تعرضه للتحيل عليه من قبل زعيم العصابة داعيا كل من يتعرف عليه الاتصال به أو بالوحدات الامنية .