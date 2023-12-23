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يحدث في تونس: خطيب يُرسل لخطيبته محضر تنبيه بإتمام مراسم الزفاف بعد رفضها الزواج في الموعد المحدّد‎

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تداولت السبت 23 ديسمبر، صفحات الفايسبوك نسخة من محضر تنبيه باتمام مراسم زفاف وجّهه خطيب لخطيبته بعد رفضها للزواج في الموعد المحدّد خلال شهر جويلية 2024 وفق نص المحضر.

وذكر الخطيب خطيبته في محضر التنبيه الي انهما اتفقا على الزواج في الموعد المذكور وانها قام على هذا الاساس بتحضير محلّ الزوجيّة وشراء الأثاث والمفروشات ودفع مبالغ التسبقة لقاعة الأفراح وغيرها.

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ونبه الخطيب خطيبته بأنه في حال تمسكها برفض الزواج في الموعد المتفق عليه فانه سيطالبها قضائيا بتعويضه عن جميع الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها.





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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 279260

NOURMAHMOUD  (Tunisia)  |Samedi 23 Decembre 2023 à 20h 16m |           
الخطوبة وعد بالزواج لا تترتب عليها أي مسؤولية من الطرفين نحو الآخر سوى إرجاع الهدايا ذات القيمة وليست للاستهلاك. كان على الخطيب كتابة عقد الزواج قبل التورط في هده الخسائر حتي يضمن حق التعويض عن الأضرار التي قد تلحقه إذا قررت الانفصال عنه بعد العقد .يبدو أن حولت وجهتها إلى رجل آخرفالطمع هو الدافع لرفضها وهناك احتمالات أخرى حتى لا نظلم الخطيبة.


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