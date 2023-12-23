يحدث في تونس: خطيب يُرسل لخطيبته محضر تنبيه بإتمام مراسم الزفاف بعد رفضها الزواج في الموعد المحدّد‎

تداولت السبت 23 ديسمبر، صفحات الفايسبوك نسخة من محضر تنبيه باتمام مراسم زفاف وجّهه خطيب لخطيبته بعد رفضها للزواج في الموعد المحدّد خلال شهر جويلية 2024 وفق نص المحضر.



وذكر الخطيب خطيبته في محضر التنبيه الي انهما اتفقا على الزواج في الموعد المذكور وانها قام على هذا الاساس بتحضير محلّ الزوجيّة وشراء الأثاث والمفروشات ودفع مبالغ التسبقة لقاعة الأفراح وغيرها.





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ونبه الخطيب خطيبته بأنه في حال تمسكها برفض الزواج في الموعد المتفق عليه فانه سيطالبها قضائيا بتعويضه عن جميع الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها.







ونبه الخطيب خطيبته بأنه في حال تمسكها برفض الزواج في الموعد المتفق عليه فانه سيطالبها قضائيا بتعويضه عن جميع الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها.