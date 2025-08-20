لافروف للدول الغربية التي تنوي الاعتراف بفلسطين: "اعترفوا بها الآن لا بعد شهرين! إن كنتم جادين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6304b2d8139.59141239_elikhnqgpomfj.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين إلى الاعتراف بها الآن لا بعد شهرين حيث قد لا يبقى كيان فلسطيني يمكن الاعتراف به حتى ذلك الحين.



وقال لافروف خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو اليوم إن التصريحات التي تُطلقها بعض الدول الغربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين "قريبا" تُطرح على أساس توقعات بأنه بعد شهرين قد "لا يبقى شيء يعترف به"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي على غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية.

