لافروف للدول الغربية التي تنوي الاعتراف بفلسطين: "اعترفوا بها الآن لا بعد شهرين! إن كنتم جادين
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين إلى الاعتراف بها الآن لا بعد شهرين حيث قد لا يبقى كيان فلسطيني يمكن الاعتراف به حتى ذلك الحين.
وقال لافروف خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو اليوم إن التصريحات التي تُطلقها بعض الدول الغربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين "قريبا" تُطرح على أساس توقعات بأنه بعد شهرين قد "لا يبقى شيء يعترف به"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي على غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية.
وأشار لافروف إلى تصريحات صادرة عدد من القادة الأوروبيين الذين أبدوا نيتهم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسابيع الأخيرة من سبتمبر بالقول: إذا كان دبلوماسيوكم قد وصلوا إلى قناعة بأن الوضع لم يعد محتملا، وأنه بات من الضروري الاعتراف بدولة فلسطين، فلماذا التأخير؟ لماذا لا تتخذون القرار الآن بدلا من الانتظار شهرين؟".
وأضاف: "أشك في أن هذه التصريحات الجميلة حول سنعترف قريبا بعد شهرين تقال على أمل دبلوماسي خفي، مفاده أنه عندما يحين وقت الوفاء بهذا الالتزام، قد لا ييبقى هناك كيان فلسطيني فعلي يمكن الاعتراف به".
ودعا لافروف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف إلى التحرك فورا، قائلاً: "إذا كنتم جادين فاعترفوا بها الآن لا بعد شهرين!".
وأكد لافروف أن الأولوية الحالية يجب أن تُعطى لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.
