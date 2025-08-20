Babnet   Latest update 22:05 Tunis

لافروف للدول الغربية التي تنوي الاعتراف بفلسطين: "اعترفوا بها الآن لا بعد شهرين! إن كنتم جادين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6304b2d8139.59141239_elikhnqgpomfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 21:28 قراءة: 1 د, 6 ث
      
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين إلى الاعتراف بها الآن لا بعد شهرين حيث قد لا يبقى كيان فلسطيني يمكن الاعتراف به حتى ذلك الحين.

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو اليوم إن التصريحات التي تُطلقها بعض الدول الغربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين "قريبا" تُطرح على أساس توقعات بأنه بعد شهرين قد "لا يبقى شيء يعترف به"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي على غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية.



وأشار لافروف إلى تصريحات صادرة عدد من القادة الأوروبيين الذين أبدوا نيتهم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسابيع الأخيرة من سبتمبر بالقول: إذا كان دبلوماسيوكم قد وصلوا إلى قناعة بأن الوضع لم يعد محتملا، وأنه بات من الضروري الاعتراف بدولة فلسطين، فلماذا التأخير؟ لماذا لا تتخذون القرار الآن بدلا من الانتظار شهرين؟".

وأضاف: "أشك في أن هذه التصريحات الجميلة حول سنعترف قريبا بعد شهرين تقال على أمل دبلوماسي خفي، مفاده أنه عندما يحين وقت الوفاء بهذا الالتزام، قد لا ييبقى هناك كيان فلسطيني فعلي يمكن الاعتراف به".

ودعا لافروف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف إلى التحرك فورا، قائلاً: "إذا كنتم جادين فاعترفوا بها الآن لا بعد شهرين!".

وأكد لافروف أن الأولوية الحالية يجب أن تُعطى لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313661


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet42°
27° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-26
35°-25
33°-24
33°-23
36°-25
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    