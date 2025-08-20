القصرين : قريبا إطلاق "مهرجان الشباب" في قلب المناطق المهمشة
تعيش معتمديات حيدرة والعيون وجدليان وحاسي الفريد من ولاية القصرين، ابتداء من 25 وإلى غاية 31 أوت الجاري، على وقع فعاليات "مهرجان الشباب" الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وهي تظاهرة وصفت بالأولى من نوعها، تستهدف شباب الأحياء والتجمعات السكنية بالمناطق الريفية والحضرية ذات الأولوية بالجهة، وخاصة المعتمديات الأربع المذكورة.
وأكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين، هيثم الغضباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ هذه المبادرة تأتي بتمويل من وزارة الشباب والرياضة وبشراكة مع عدد من المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والادارات ذات العلاقة والجامعة التونسية للرياضة للجميع، إلى جانب هياكل المجتمع المدني.
وقال الغضباني "إنّ الهدف الأساسي من هذه التظاهرة الشبابية الترفيهية، هو إخراج الشباب من دائرة التهميش وتوفير فضاءات بديلة للتعبير والإبداع، تحميهم من مخاطر الإنحراف والسلوكيات السلبية".
ويحمل المهرجان في برمجته جرعة من الترفيه والتنشيط، حيث سيكون الشباب على موعد مع دورات في كرة القدم وسهرات موسيقية ورقص عصري إلى جانب عروض راب ومسرح شارع وألعاب بلا حدود وأنشطة موجّهة لليافعين.
وستقام هذه الفعاليات بين المؤسسات الشبابية والأحياء السكنية، حتى تكون قريبة من الفئات المستهدفة.
ويُنتظر أن يشكّل "مهرجان الشباب" بالقصرين نواة أولى لتظاهرة سنوية تثري المشهد الثقافي والرياضي بالجهة، وفق ما افاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة حيث شدد على أنّ المهرجان يعد بداية لتجربة ستطوّر وتدعم خلال السنوات المقبلة، بما يعكس إرادة حقيقية في الإستثمار في طاقات الشباب وتحويل المناطق ذات المؤشرات التنموية المتدنية من فضاء للتهميش إلى مساحة للإبداع.
