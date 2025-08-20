القصرين : قريبا إطلاق "مهرجان الشباب" في قلب المناطق المهمشة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364a1d11a9af5.36958877_jgielnhkfomqp.jpg width=100 align=left border=0>

تعيش معتمديات حيدرة والعيون وجدليان وحاسي الفريد من ولاية القصرين، ابتداء من 25 وإلى غاية 31 أوت الجاري، على وقع فعاليات "مهرجان الشباب" الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وهي تظاهرة وصفت بالأولى من نوعها، تستهدف شباب الأحياء والتجمعات السكنية بالمناطق الريفية والحضرية ذات الأولوية بالجهة، وخاصة المعتمديات الأربع المذكورة.

وأكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين، هيثم الغضباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ هذه المبادرة تأتي بتمويل من وزارة الشباب والرياضة وبشراكة مع عدد من المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والادارات ذات العلاقة والجامعة التونسية للرياضة للجميع، إلى جانب هياكل المجتمع المدني.

وقال الغضباني "إنّ الهدف الأساسي من هذه التظاهرة الشبابية الترفيهية، هو إخراج الشباب من دائرة التهميش وتوفير فضاءات بديلة للتعبير والإبداع، تحميهم من مخاطر الإنحراف والسلوكيات السلبية".

