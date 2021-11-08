أفادت اذاعة موزاييك أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد عينت آمال العدواني مستشارة للاتصال برئاسة الحكومة.
موزاييك: آمال العدواني مستشارة للاتصال برئاسة الحكومة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 3 ربيع الثاني 1443
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