نبيل حجي لقيس سعيد: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه!؟ تأخذ الشرعية من الدستور وتعتبره خطرا داهما!! هاذي ما فمتهاش

انتقد الاثنين 13 سبتمبر، النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي تمشي رئيس الجمهورية واعتبر أنه لا أحد يعرف توجه رئيس الجمهورية وأن أمل التونسيين بدأ يتضاءل يوما بعد يوم.واستنكر نبيل حجي حديث الرئيس عن تعديل الدستور او تنقيحه مشددا على أنه لا يمكن للرئيس تعديل الدستور في اطار تفعيل الفصل 80 مستبعدا ان يكون تعديل الدستور مطلبا شعبيا كما صرح به الرئيس.وقال " الرئيس يعتبر الدستور خطرا داهما لكنه يأخذ الشرعية منه وهو طلع بالدستور ويحكم الان بالفصل 80 منه " وقال مستغربا "اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه.... ثبّت كان الدستور ما يصلحش اخرج قول ابطلت العمل بالدستور وموش بش نحترمو وحليت البرلمان والعبها كاملة هالنص نص هاذي ما فهمتهاش".وعبّر نبيل حجي عن أسفه لتواصل الضبابية في ممارسات رئيس الجمهورية مشيرا الي انه لم يتحقق اي شيء مهم منذ 25 جويلية وقال "4 مالناس في الاقامة الجبرية وياسين وفيصل في الحبس ولتو ما ما فماش حكومة ولا شفنا قضايا متاع تمويل اجنبي ولا تقرير دائرة المحاسبات" وتساءل مستنكرا "هكذا نزيل الخطر الداهم؟؟!".