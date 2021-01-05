في قمرت القبض على امراة تتحوز بمسدس وذخيرة ..

باب نات -

تمكّن أعوان الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة، اليوم 5 جانفي 2021، وبعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من القبض على امرأة بجهة قمّرت وحجزت لديها مسدسا به مخزن مثبت ومخزن ثان يحتوي على 06 إطلاقات ومسدسا آخر به مخزن دون إطلاقات، إلى جانب حامل كتفي جلدي لمسدس.بالتّحرّي معها، اعترفت بأنّ الأسلحة النّاريّة المذكورة تابعة لجدّها المتوفّي منذ سنوات وقد عثرت عليها مؤخّرا بمنزل العائلة وكانت تعتزم التّخلّص منها بشاطئ قمّرت.باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بها من أجل مسك سلاح ناري دون رخصة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها ومواصلة الأبحاث.