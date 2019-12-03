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سامي بن جنات مديرا عاما جديدا لمعهد الدراسات الإستراتيجية

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - تم يوم الإثنين تنصيب سامي بن جنات مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية خلفا لناجي جلول.




  
  
     
  
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