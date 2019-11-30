العلوي: هناك توجه لتشكيل ائتلاف حكومي يتكون من النهضة و التيار الديمقراطي و الاصلاح الوطني و تحيا تونس

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - كشف القيادي في ائتلاف الكرامة،عبد اللطيف العلوي،عن وجود توجه لتشكيل ائتلاف حكومي يتكون من النهضة و التيار الديمقراطي و الاصلاح الوطني و تحيا تونس.
وقال العلوي أن أحد قيادات النهضة في لجنة التفاوض لتشكيل الحكومة، اتصل بهم ليعلمه بطريقة غير مباشرة أنهم في المعارضة.
واضاف العلوي " اتصل بنا ابراهيم صوّة المكلفة بالتفاوض حول البرنامج الحكومي في فريق رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وسألنا عن الوضع الذي نجد فيه أنفسنا في المعارضة مشددا على أن جوابهم كان واضحا بأنهم لن يشاركوا في حكومة فيها احزاب تحوم حولها شبهات فساد أو فيها وزراء عملوا مع بن علي.
وقال العلوي أن أحد قيادات النهضة في لجنة التفاوض لتشكيل الحكومة، اتصل بهم ليعلمه بطريقة غير مباشرة أنهم في المعارضة.
واضاف العلوي " اتصل بنا ابراهيم صوّة المكلفة بالتفاوض حول البرنامج الحكومي في فريق رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وسألنا عن الوضع الذي نجد فيه أنفسنا في المعارضة مشددا على أن جوابهم كان واضحا بأنهم لن يشاركوا في حكومة فيها احزاب تحوم حولها شبهات فساد أو فيها وزراء عملوا مع بن علي.
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Par:falfoul (Tunisia )
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